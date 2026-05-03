Только начало: Украину и мир ждет вторая волна роста цен на топливо, — дипломат

Бывший руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что мир и Украину ждет вторая волна роста цен на топливо.

Уже сейчас из-за войны на Ближнем Востоке в мире существенно выросли цены на топливо, а также удобрения и металлы, но это только начало. Такое заявление дипломат сделал в эфире программы"Архитектура Безопасности".

"Иран сейчас — это то, что вынимает душу и карман каждому. Посмотрите на каждую заправку, посмотрите, сколько стоят удобрения, сколько стоит алюминий. Но это только первая фаза. На самом деле, волна, которая придет, совсем другая", — считает он.

Климкин предупредил, что после нефтяных кризисов мир обычно сталкивается с инфляцией и экономическим спадом, и Украина также почувствует эти последствия.

"Я понимаю, что сложно сказать людям, кто заезжает на заправку, что будет еще круче. Но посмотрите, какая после этого может быть инфляция. Посмотрите на мир. После того, как были нефтяные кризисы, что наступало? Наступала рецессия. Сейчас многие говорят, что через полгода в США инфляция будет 4-4,5%. Это значит, что ты будешь платить за свой дом, за ипотеку, за машину, за что угодно намного больше. Это по нам также ударит махавиком", — считает он.

Напомним, что 3 мая президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп ответил на мирное предложение Тегерана, выразив сомнения в том, что оно может быть приемлемым. Он заявил, что причина, почему он сомневается в этих предложениях, заключается в том, что иранская сторона "ещё не заплатила достаточно высокую цену" за преступления, совершённые на протяжении прошлых десятилетий. Трамп отметил, что вскоре должен ознакомиться с документом, однако ещё до этого сомневается в том, насколько он сможет быть приемлемым.

Также Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+, которая охватывает больший перечень стран. ОАЭ стабильно находятся в десятке крупнейших производителей нефти в мире.