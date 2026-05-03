Тільки початок: Україну та світ чекає друга хвиля зростання цін на паливо, — дипломат

Колишній керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що світ та Україну чекає друга хвиля зростання цін на паливо.

Вже зараз через війну на Близькому Сході у світі суттєво зрослини ціни на пальне, а також добрива та метали, але це лише початок. Таку заяву дипломат зробив в ефірі програми "Архітектура Безпеки".

"Іран зараз – це те, що виймає душу і кишеню кожному. Подивіться на кожну заправку, подивіться, скільки коштують добрива, скільки коштує алюміній. Але це тільки перша фаза. Насправді, хвиля, яка прийде, зовсім інша", — вважає він.

Клімкін попередив, що після нафтових криз світ зазвичай стикається з інфляцією та економічним спадом, і Україна також відчує ці наслідки.

"Я розумію, що складно сказати людям, хто заїжджає на заправку, що буде ще крутіше. Але подивіться, яка після цього може бути інфляція. Подивіться на світ. Після того, як були нафтові кризи, що наставала? Наставала рецесія. Зараз багато хто каже, що за півроку в США інфляція буде 4-4,5%. Це означає, що ти будеш платити за свій будинок, за іпотеку, за машину, за що завгодно набагато більше. Це по нас також вдарить махавиком", — вважає він.

Відео дня

Ситуація на Близькому Сході: що відомо

Нагадаємо, що 3 травня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів на мирну пропозицію Тегерану, висловивши сумніви у тому, що вона може бути прийнятною. Він заявив, що причина, чому він сумнівається у цих пропозиціях, полягає у тому, що іранська сторона "ще не заплатила достатньо високу ціну" за злочини, скоєні упродовж минулих десятиліть. Трамп зазначив, що невдовзі має ознайомитися з документом, проте ще до цього сумнівається у тому, наскільки він зможе бути прийнятним.

Також Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+, яка охоплює більший перелік країн. ОАЕ стабільно перебувають у десятці найбільших виробників нафти у світі.