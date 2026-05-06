Не война: украинцы назвали главную угрозу для страны — результаты нового опроса
Согласно новому исследованию КМИС, большинство украинцев считают коррупцию большей угрозой, чем война.
Несмотря на полномасштабную войну и экономический кризис, большинство граждан сохраняют веру в будущее Украины. Однако реакция населения на проблему коррупции обострилась. Большинство граждан считают именно коррупционные схемы наибольшей угрозой. Военные действия назвали 38% украинцев. Такие данные предоставляет Киевский международный институт социологии (КМИС).
В апреле 2026 года Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос методом телефонных интервью среди 1005 респондентов во всех регионах, подконтрольных правительству Украины.
Оптимизм присутствует, но снижается
По результатам опроса, 63% украинцев верят, что через 10 лет страна станет "процветающим государством в составе ЕС". В то же время доля пессимистично настроенных выросла до 25%.
"Уровень оптимизма немного снизился с января 2026 года, но остается довольно высоким", — говорится в исследовании.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркивает, что несмотря на чрезвычайно сложную зиму, геополитическое и экономическое "землетрясение" большинство украинцев сохраняют "удивительный оптимизм" относительно будущего.
Украинцы готовы к повышению налогов ради финансирования
Почти половина опрошенных, а именно, 48% таких граждан считают, что Украина должна соглашаться на сложные реформы, даже если это означает повышение налогов, чтобы получить финансовую поддержку Запада.
В то же время 30% выступают против таких шагов, даже несмотря на риск нехватки средств на оборону и социальные расходы.Важно
"Украина должна принять все необходимые законы и реформы... даже если это непопулярные решения и повышение налогов", — говорится в исследовании.
Грушецкий отметил, что такие результаты являются важным сигналом для власти.
"Общество открыто к трудным решениям... все, кто считает себя ответственными, должны перестать играть в популизм", — добавил он.
Коррупция опередила войну среди угроз
Один из наиболее показательных результатов — восприятие главных угроз. Если респондентов просят выбрать между войной и коррупцией, большинство (54%) называют именно коррупцию главной проблемой. Войну как большую угрозу определили 39%.
В КМИС объясняют этот эффект особенностями формулировки вопроса.
"Когда мы прямо зачитываем респондентам слово "коррупция", это вызывает сильные эмоции и стереотипы", — отмечают исследователи КМИС.
В то же время в открытых вопросах украинцы чаще называют именно войну главным вызовом.
"Объективно это является ошибочным взглядом, поскольку война... имеет целью стереть Украину и украинцев с лица земли", — отмечает Антон Грушецкий.
Социологи обращают внимание, что выбор коррупции, как большей угрозы для страны свидетельствует о высоком уровне чувствительности населения к этой теме.
В то же время эксперты подчеркивают: борьба с коррупцией должна происходить без ущерба для обороноспособности Украины.
"Не будет никакого смысла в зажигательной борьбе с коррупцией, если она превратится в написание мемуаров за рубежом после военного поражения", — предостерегают в КМИС.
