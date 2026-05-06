Згідно з новим дослідженням КМІС, більшість українців вважають корупцію більшою загрозою за війну.

Попри повномасштабну війну та економічну кризу, більшість громадян зберігають віру в майбутнє України. Проте реакція населення на проблему корупції загострилася. Більшість громадян вважають саме корупційні схеми найбільшою загрозою. Воєнні дії назвали 38% українців. Такі дані надає Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

У квітні 2026 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування методом телефонних інтерв’ю серед 1005 респондентів у всіх регіонах, підконтрольних уряду України.

Оптимізм присутній, але знижується

За результатами опитування, 63% українців вірять, що через 10 років країна стане "процвітаючою державою у складі ЄС". Водночас частка песимістично налаштованих зросла до 25%.

"Рівень оптимізму трохи знизився з січня 2026 року, але лишається доволі високим", — йдеться у даслідженні.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслює, що попри надзвичайно складну зиму, геополітичний та економічний "землетрус" більшість українців зберігають "дивовижний оптимізм" щодо майбутнього.

Опитування КМІС щодо непопулярних реформ в Україні Фото: КМІС

Українці готові до підвищення податків заради фінансування

Майже половина опитаних, а саме, 48% таких громадян вважають, що Україна має погоджуватися на складні реформи, навіть якщо це означає підвищення податків, аби отримати фінансову підтримку Заходу.

Водночас 30% виступають проти таких кроків, навіть попри ризик нестачі коштів на оборону та соціальні витрати.

"Україна має схвалити всі необхідні закони та реформи… навіть якщо це непопулярні рішення і підвищення податків", — йдеться у дослідженні.

Грушецький зауважив, що такі результати є важливим сигналом для влади.

"Суспільство відкрите до важких рішень… всі, хто вважає себе відповідальними, мають перестати гратися в популізм", — додав він.

Опитування КМІС Фото: КМІС

Корупція випередила війну серед загроз

Один із найбільш показових результатів — сприйняття головних загроз. Якщо респондентів просять обрати між війною та корупцією, більшість (54%) називають саме корупцію головною проблемою. Війну як більшу загрозу визначили 39%.

У КМІС пояснюють цей ефект особливостями формулювання запитання.

"Коли ми прямо зачитуємо респондентам слово "корупція", це викликає сильні емоції та стереотипи", — зазначають дослідники КМІС.

Водночас у відкритих питаннях українці частіше називають саме війну головним викликом.

"Об’єктивно це є хибним поглядом, оскільки війна… має на меті стерти Україну і українців з лиця землі", — наголошує Антон Грушецький.

Соціологи звертають увагу, що вибір корупції, як більшої загрози для країни свідчить про високий рівень чутливості населення до цієї теми.

Водночас експерти підкреслюють: боротьба з корупцією має відбуватися без шкоди для обороноздатності України.

"Не буде жодного сенсу у запальній боротьбі з корупцією, якщо вона перетвориться на написання мемуарів за кордоном після воєнної поразки", — застерігають у КМІС.

Нагадаємо, раніше було названо кількість підозр, що вручили за 10 років роботи НАБУ і САП. Підозри отримав кожен десятий чинний народний депутат України.