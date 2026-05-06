Не війна: українці назвали головну загрозу для країни — результати нового опитування

Згідно з новим дослідженням КМІС, більшість українців вважають корупцію більшою загрозою за війну.

Попри повномасштабну війну та економічну кризу, більшість громадян зберігають віру в майбутнє України. Проте реакція населення на проблему корупції загострилася. Більшість громадян вважають саме корупційні схеми найбільшою загрозою. Воєнні дії назвали 38% українців. Такі дані надає Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

У квітні 2026 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування методом телефонних інтерв’ю серед 1005 респондентів у всіх регіонах, підконтрольних уряду України.

Оптимізм присутній, але знижується

За результатами опитування, 63% українців вірять, що через 10 років країна стане "процвітаючою державою у складі ЄС". Водночас частка песимістично налаштованих зросла до 25%.

"Рівень оптимізму трохи знизився з січня 2026 року, але лишається доволі високим", — йдеться у даслідженні.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслює, що попри надзвичайно складну зиму, геополітичний та економічний "землетрус" більшість українців зберігають "дивовижний оптимізм" щодо майбутнього.

Українці готові до підвищення податків заради фінансування

Майже половина опитаних, а саме, 48% таких громадян вважають, що Україна має погоджуватися на складні реформи, навіть якщо це означає підвищення податків, аби отримати фінансову підтримку Заходу.

Водночас 30% виступають проти таких кроків, навіть попри ризик нестачі коштів на оборону та соціальні витрати.

"Україна має схвалити всі необхідні закони та реформи… навіть якщо це непопулярні рішення і підвищення податків", — йдеться у дослідженні.

Грушецький зауважив, що такі результати є важливим сигналом для влади.

"Суспільство відкрите до важких рішень… всі, хто вважає себе відповідальними, мають перестати гратися в популізм", — додав він.

Корупція випередила війну серед загроз

Один із найбільш показових результатів — сприйняття головних загроз. Якщо респондентів просять обрати між війною та корупцією, більшість (54%) називають саме корупцію головною проблемою. Війну як більшу загрозу визначили 39%.

У КМІС пояснюють цей ефект особливостями формулювання запитання.

"Коли ми прямо зачитуємо респондентам слово "корупція", це викликає сильні емоції та стереотипи", — зазначають дослідники КМІС.

Водночас у відкритих питаннях українці частіше називають саме війну головним викликом.

"Об’єктивно це є хибним поглядом, оскільки війна… має на меті стерти Україну і українців з лиця землі", — наголошує Антон Грушецький.

Соціологи звертають увагу, що вибір корупції, як більшої загрози для країни свідчить про високий рівень чутливості населення до цієї теми.

Водночас експерти підкреслюють: боротьба з корупцією має відбуватися без шкоди для обороноздатності України.

"Не буде жодного сенсу у запальній боротьбі з корупцією, якщо вона перетвориться на написання мемуарів за кордоном після воєнної поразки", — застерігають у КМІС.

Нагадаємо, раніше було названо кількість підозр, що вручили за 10 років роботи НАБУ і САП. Підозри отримав кожен десятий чинний народний депутат України.