Відбувся спад ВВП України. Економіст попередив про дисбаланс ринку праці й потребу нового економічного зростання.

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України продемонстрував спад як у квартальному, так і в річному вимірі. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Там надали оперативну оцінку динаміки економіки за перший квартал 2026 року.

Так, у І кварталі 2026 року реальний ВВП знизився на 0,7% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору). У річному вимірі падіння становило 0,5% порівняно з І кварталом 2025 року.

У Держстаті зазначають, що йдеться про оперативну оцінку, яка базується на попередніх статистичних даних щодо реальних темпів зростання або скорочення виробництва за видами економічної діяльності.

"Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання (зниження) обсягів виробництва за видами економічної діяльності", — повідомили у відомстві.

У службі також уточнили, що остаточні показники ВВП за І квартал 2026 року будуть оприлюднені у червні 2026 року.

Зміна реального ВВП України Фото: Держстат

Економіка України скоротилася на 1% у І кварталі 2026 року — причина

Доктор економічних наук Андрій Длігач прокоментував дані щодо ВВП України.

"Економіка України зайшла в мінус — приблизно на рівні 1% у першому кварталі 2026 року. Поточна модель відновлення не забезпечує необхідних темпів зростання", — зазначив експерт.

За словами Длігача, структура зайнятості в Україні залишається дисбалансованою.

"У нас близько 10,5 млн працюючих, з них приблизно 5,5 млн фактично працюють на державу — це держсектор, освіта, державні компанії. Ще близько 2 млн — ФОПи. Ми втратили щонайменше 2 млн працюючих", — наголосив він.

Експерт підкреслив, що для відновлення та розвитку економіки Україні потрібні значно вищі темпи зростання.

"Щоб вийти на траєкторію розвитку, Україні потрібно зростання ВВП на рівні 5-6% щорічно, створення 200-300 тис. нових робочих місць щороку, а в ідеалі — до 400-500 тис. без урахування ефекту автоматизації", — сказав Длігач.

На його думку, йдеться про необхідність фактичного перезапуску ринку праці та економічної моделі країни.

Нагадаємо, раніше експерт сказав, чи загрожує Україні засилля трудових мігрантів. За словами голови "Офісу міграційної політики" Василя Воскобойника, порівняно з довоєнним 2021 роком кількість дозволів на працевлаштування 2025-го скоротилася від 22 тис. до 9,5 тис.