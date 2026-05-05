Произошел спад ВВП Украины. Экономист предупредил о дисбалансе рынка труда и необходимости нового экономического роста.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины продемонстрировал спад как в квартальном, так и в годовом измерении. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики. Там предоставили оперативную оценку динамики экономики за первый квартал 2026 года.

Так, в I квартале 2026 года реальный ВВП снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора). В годовом измерении падение составило 0,5% по сравнению с I кварталом 2025 года.

В Госстате отмечают, что речь идет об оперативной оценке, которая базируется на предыдущих статистических данных относительно реальных темпов роста или сокращения производства по видам экономической деятельности.

"Оперативная оценка ВВП базируется на предварительной статистической информации относительно реальных темпов роста (снижения) объемов производства по видам экономической деятельности", — сообщили в ведомстве.

В службе также уточнили, что окончательные показатели ВВП за І квартал 2026 года будут обнародованы в июне 2026 года.

Изменение реального ВВП Украины Фото: Госстат

Экономика Украины сократилась на 1% в І квартале 2026 года — причина

Доктор экономических наук Андрей Длигач прокомментировал данные по ВВП Украины.

"Экономика Украины зашла в минус — примерно на уровне 1% в первом квартале 2026 года. Текущая модель восстановления не обеспечивает необходимых темпов роста", - отметил эксперт.

По словам Длигача, структура занятости в Украине остается дисбалансированной.

"У нас около 10,5 млн работающих, из них примерно 5,5 млн фактически работают на государство — это госсектор, образование, государственные компании. Еще около 2 млн — ФОПы. Мы потеряли минимум 2 млн работающих", — подчеркнул он.

Украина готовит новые правила: спасут ли экономику 300 тысяч мигрантов в год

Эксперт подчеркнул, что для восстановления и развития экономики Украине нужны значительно более высокие темпы роста.

"Чтобы выйти на траекторию развития, Украине нужен рост ВВП на уровне 5-6% ежегодно, создание 200-300 тыс. новых рабочих мест ежегодно, а в идеале — до 400-500 тыс. без учета эффекта автоматизации", — сказал Длигач.

По его мнению, речь идет о необходимости фактического перезапуска рынка труда и экономической модели страны.

Напомним, ранее эксперт сказал, грозит ли Украине засилье трудовых мигрантов. По словам главы "Офиса миграционной политики" Василия Воскобойника, по сравнению с довоенным 2021 годом количество разрешений на трудоустройство 2025-го сократилось от 22 тыс. до 9,5 тыс.