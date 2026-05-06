В Украине суд обязал пенсионерку вернуть государству излишне полученные выплаты из-за того, что она трудоустроена.

Пенсионеров, которые продолжают работать и не сообщают об этом Пенсионный фонд, могут обязать вернуть излишне начисленные доплаты к пенсии. Об этом свидетельствует дело, которое рассматривал Киевский районный суд Одессы. Там приняли решение о взыскании с женщины 1768 грн.

Как установил суд, пенсионерка состояла на учете в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области с 2011 года и получала пенсию по возрасту. Дополнительно ей начислялась надбавка как неработающей пенсионерке.

Однако после официального трудоустройства женщина не сообщила об этом Пенсионный фонд и продолжила получать доплату, которая предусмотрена только для лиц без работы. В результате за период с октября по декабрь 2025 года образовалась переплата в размере 1768 гривен.

После выявления факта занятости Пенсионный фонд направил требование о добровольном возврате средств, однако пенсионерка его не выполнила. В итоге дело было передано в суд, который стал на сторону государственного органа и постановил взыскать указанную сумму.

В решении суда указано, что переплата возникла из-за невыполнения обязанности по уведомлению об изменении статуса.

"Доказательств неправомерности расчета ответчица не предоставила. Суд пришел к выводу, что переплата возникла из-за недобросовестного поведения, поскольку Пенсионному фонду не было сообщено о трудоустройстве", — говорится в материалах дела.

Когда пенсионеры могут потерять выплаты и что говорит закон

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры обязаны в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве, увольнении или регистрации предпринимательской деятельности.

Эти данные влияют на право получения отдельных доплат и надбавок. В случае их несвоевременного обновления государство имеет право требовать возврата излишне выплаченных средств.

