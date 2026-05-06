В Україні суд зобов’язав пенсіонерку повернути державі надміру отримані виплати через те, що вона працевлаштована.

Пенсіонерів, які продовжують працювати та не повідомляють про це Пенсійний фонд, можуть зобов’язати повернути надміру нараховані доплати до пенсії. Про це свідчить справа, що розглядав Київський районний суд Одеси. Там ухвалили рішення про стягнення з жінки 1768 грн.

Як встановив суд, пенсіонерка перебувала на обліку в головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області від 2011 року та отримувала пенсію за віком. Додатково їй нараховувалася надбавка як непрацюючій пенсіонерці.

Однак після офіційного працевлаштування жінка не повідомила про це Пенсійний фонд і продовжила отримувати доплату, яка передбачена лише для осіб без роботи. У результаті за період з жовтня по грудень 2025 року утворилась переплата в розмірі 1768 гривень.

Після виявлення факту зайнятості Пенсійний фонд направив вимогу про добровільне повернення коштів, однак пенсіонерка її не виконала. У підсумку справа була передана до суду, який став на бік державного органу та постановив стягнути зазначену суму.

У рішенні суду зазначено, що переплата виникла через невиконання обов’язку щодо повідомлення про зміну статусу.

"Доказів неправомірності розрахунку відповідачка не надала. Суд дійшов висновку, що переплата виникла через недобросовісну поведінку, оскільки Пенсійному фонду не було повідомлено про працевлаштування", — йдеться в матеріалах справи.

Фото: Pexels

Коли пенсіонери можуть втратити виплати і що каже закон

Відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсіонери зобов’язані протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування, звільнення або реєстрацію підприємницької діяльності.

Ці дані впливають на право отримання окремих доплат і надбавок. У разі їх несвоєчасного оновлення держава має право вимагати повернення надміру виплачених коштів.

