Авто или квартира могут оказаться арестованными: в Минюсте посоветовали, как проверить себя в реестре

Украинцы могут не знать об аресте квартиры, дома или автомобиля до момента продажи имущества, оформления наследства или переоформления документов. В Министерстве юстиции объяснили, как проверить наличие ареста и при каких условиях его могут отменить.

Об этом пишет SUD.UA со ссылкой на Министерство юстиции.

В Минюсте советуют сначала проверить, кто и почему наложил арест на имущество. Это можно сделать через приложение "Дія" в разделе "Исполнительные производства". Там также можно увидеть информацию о долгах и арестах.

Отдельно украинцы могут заказать выписку из Реестра вещных прав на недвижимое имущество, чтобы проверить, есть ли ограничения на квартиру, дом или другое имущество. Данные о долгах также есть в Едином реестре должников.

После проверки информации людям советуют обратиться в государственную исполнительную службу, чтобы выяснить, можно ли снять арест.

В Минюсте объяснили, что арест имущества накладывают для исполнения решения суда или взыскания долга. Это могут сделать сразу после открытия исполнительного производства.

Снять арест можно после полного погашения долга и всех сопутствующих платежей или по решению суда. Для этого нужно предоставить документы, которые подтверждают основания для отмены ареста. Если вопрос не удается решить через исполнительную службу, тогда придется обращаться в суд.

В феврале 2026 года в парламенте начали обсуждать возможность ареста банковских счетов военнообязанных, которые находятся в розыске ТЦК. Также среди идей было арестовывать имущество уклонистов.

В июне 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение и обход санкций. Документ предусматривает штрафы, тюремное заключение, запрет работать по профессии и возможную конфискацию имущества.