Запрет на работу, конфискация имущества или арест: как будут наказывать украинцев за обход санкций

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении закон, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Он вводит наказание за нарушение санкций — специальных экономических ограничений.

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Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

За принятие законопроекта проголосовали 254 депутата. Закон предусматривает уголовную ответственность за нарушение или обход санкций, особенно финансовых.

Ответственность наступает как за умышленные действия, так и за случайные нарушения. Наказывать будут или крупным штрафом — от 425 тысяч до более 2 миллионов гривен, или тюремным заключением на срок от 2 до 10 лет.

Железняк уточнил, что установлен денежный порог в 151,4 тысячи гривен — мелкие нарушения ниже этой суммы будут считаться менее серьезными.

Кроме основного наказания, обязательно будет дополнительное — запрет работать по профессии до 15 лет. В некоторых случаях возможно также изъятие имущества.

Наказание предусмотрено не только для отдельных людей, но и для компаний. Это могут быть штрафы, конфискация имущества или полная ликвидация. При этом ответственность будут нести не только те, кто под санкциями, но и те, кто помогает им их обходить.

Напомним, в Верховной Раде регистрируют законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления.

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