Заборона працювати, конфіскація майна чи арешт: як каратимуть українців за обхід санкцій

Верховна Рада України підтримала в першому читанні закон, запропонований президентом Володимиром Зеленським. Він вводить покарання за порушення санкцій — спеціальних економічних обмежень.

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Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За ухвалення законопроєкту проголосували 254 депутати. Закон передбачає кримінальну відповідальність за порушення або обхід санкцій, особливо фінансових.

Відповідальність настає як за навмисні дії, так і за випадкові порушення. Карати будуть або великим штрафом — від 425 тисяч до понад 2 мільйонів гривень, або тюремним ув’язненням на строк від 2 до 10 років.

Железняк уточнив, що встановлений грошовий поріг у 151,4 тисячі гривень — дрібні порушення нижче цієї суми вважатимуться менш серйозними.

Крім основного покарання, обов’язково буде додаткове — заборона працювати за професією до 15 років. У деяких випадках можливе також вилучення майна.

Покарання передбачене не лише для окремих людей, а й для компаній. Це можуть бути штрафи, конфіскація майна або повна ліквідація. При цьому відповідальність нестимуть не тільки ті, хто під санкціями, а й ті, хто допомагає їм їх обходити.

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