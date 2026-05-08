Авто чи квартира можуть виявитися арештованими: в Мін'юсті порадили, як перевірити себе в реєстрі

Українці можуть не знати про арешт квартири, будинку чи автомобіля до моменту продажу майна, оформлення спадщини або переоформлення документів. У Міністерстві юстиції пояснили, як перевірити наявність арешту та за яких умов його можуть скасувати.

Про це пише SUD.UA з посиланням на Міністерство юстиції.

У Мін’юсті радять спочатку перевірити, хто і чому наклав арешт на майно. Це можна зробити через застосунок "Дія" у розділі "Виконавчі провадження". Там також можна побачити інформацію про борги та арешти.

Окремо українці можуть замовити витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно, щоб перевірити, чи є обмеження на квартиру, будинок або інше майно. Дані про борги також є в Єдиному реєстрі боржників.

Після перевірки інформації людям радять звернутися до державної виконавчої служби, щоб з’ясувати, чи можна зняти арешт.

У Мін’юсті пояснили, що арешт майна накладають для виконання рішення суду або стягнення боргу. Це можуть зробити одразу після відкриття виконавчого провадження.

Зняти арешт можна після повного погашення боргу та всіх супутніх платежів або за рішенням суду. Для цього потрібно надати документи, які підтверджують підстави для скасування арешту. Якщо питання не вдається вирішити через виконавчу службу, тоді доведеться звертатися до суду.

У лютому 2026 року в парламенті почали обговорювати можливість арешту банківських рахунків військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку ТЦК. Також серед ідей було арештовувати майно ухилянтів.

У червні 2025 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій. Документ передбачає штрафи, тюремне ув’язнення, заборону працювати за професією та можливу конфіскацію майна.