Во Львове закрывается крупная сеть супермаркетов: когда именно и какая причина

Во Львове прекращает работа сеть супермаркетов "Арсен", которая работала с 2002 года. Магазины сети также есть в Ивано-Франковске и Ровно.

Магазины будут работать до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на работников магазина.

После закрытия этой сети помещения могут занять другие крупные супермаркеты — Novus и "Сильпо". Примечательно, что для Novus это будет первый выход на рынок Львова.

Официальных заявлений от компании о причинах закрытия пока нет. Также пока неизвестно, какие именно локации перейдут к каждой из сетей.

В одном из супермаркетов "Арсен" много товаров продают со скидками. Как объяснили продавцы — это делается, чтобы максимально распродать товары до 31 мая.

Сеть супермаркетов "Арсен" работает во Львове с 2002 года. Первый магазин открыли на Сыхове, на проспекте Красной Калины. Он был одним из первых супермаркетов большого формата на Западе Украины.

Информации о закрытии магазинов в других городах пока нет, однако слухи о закрытии "Арсена" в Ивано-Франковске распространялись в этом месяце.

В то же время издание отмечает, что компания, которая владеет супермаркетами, убыточна уже пять лет подряд. В прошлом году чистый убыток составил 73 млн грн, это самый большой показатель за последние годы. Долговые обязательства достигают 1,5 млрд грн, тогда как активы оцениваются в 860 млн грн.

