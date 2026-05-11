У Львові закривається велика мережа супермаркетів: коли саме і яка причина

У Львові припиняє робота мережа супермаркетів "Арсен", яка працювала з 2002 року. Магазини мережі також є в Івано-Франківську та Рівному.

Магазини працюватимуть до 31 травня 2026 року. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на працівників магазину.

Після закриття цієї мережі приміщення можуть зайняти інші великі супермаркети — Novus та "Сільпо". Примітно, що для Novus це буде перший вихід на ринок Львова.

Офіційних заяв від компанії щодо причин закриття наразі немає. Також поки невідомо, які саме локації перейдуть до кожної з мереж.

В одному з супермаркетів "Арсен" багато товарів продають зі знижками. Як пояснили продавці — це робиться, аби максимально розпродати товари до 31 травня.

Мережа супермаркетів "Арсен" працює у Львові з 2002 року. Перший магазин відкрили на Сихові, на проспекті Червоної Калини. Він був одним із перших супермаркетів великого формату на Заході України.

Інформації про закриття магазинів у інших містах наразі немає, однак чутки щодо закриття "Арсену" в Івано-Франківську поширювалися цього місяця.

Водночас видання відзначає, що компанія, яка володіє супермаркетами, збиткова вже п’ять років поспіль. Минулого року чистий збиток становив 73 млн грн, це найбільший показник за останні роки. Боргові зобов’язання сягають 1,5 млрд грн, тоді як активи оцінюють у 860 млн грн.

