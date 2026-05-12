"Виски помог остановить продвижение оккупантов": как РФ атакует компании США в Украине, — NYT

Российские удары по Украине все чаще затрагивают американские компании и предприятия, которые работают на украинской территории. Под атаками оказались объекты The Coca-Cola Company, Cargill, Boeing и Philip Morris International.

Под атаки РФ попадают объекты американского бизнеса, логистики и производства, а некоторые компании уже вынуждены пересматривать свои планы работы в Украине из-за угрозы безопасности, сообщают The New York Times. Это вызывает беспокойство в Вашингтоне на фоне попыток президента США Дональда Трампа продвинуть переговоры по завершению российско-украинской войны.

Корпорации в основном избегали разглашения информации об ударах, опасаясь тревожить инвесторов и страховщиков. Хотя Украина раскрыла информацию о нескольких атаках на американские активы, об ударах по Cargill и Coca-Cola ранее не сообщалось. Мотивация России относительно ударов по американским компаниям непонятна.

Відео дня

Некоторые украинские бизнес-деятели говорят, что эти атаки являются частью более широкой кампании, направленной на подавление экономики страны. Под ударами все типы активов, независимо от национальности компаний. Другие видят более целенаправленную цель: сдерживать американские инвестиции именно тогда, когда Киев пытается углубить деловые связи с Белым домом.

Компании тихо выразили обеспокоенность американским чиновникам относительно того, что они считают преднамеренной и эскалационной кампанией против американских бизнес-интересов в Украине. Белый дом, несмотря на свое обещание защищать коммерческие интересы США за рубежом, отреагировал сдержанно. Администрация Трампа не осудила ни одного из нападений, которые Украина обнародовала в этом году. После того, как американские дипломаты в Киеве, украинские бизнес-деятели и чиновники предупредили о нападениях, администрация предложила ответ, который сводился к признанию беспокойства.

Двойные стандарты в подходах США к войне

В то же время, по словам госпожи посла Украины в Соединенных Штатах Ольги Стефанишиной, Вашингтон призвал Киев воздержаться от ударов по российскому черноморскому нефтяному терминалу, который экспортирует нефть с казахстанских месторождений, в которых американские компании имеют доли. Этот контраст подпитал обвинения в двойных стандартах в подходах администрации Трампа к войне. Это произошло после неоднократного давления президента Трампа на Украину, чтобы она согласилась на невыгодные условия для прекращения войны, одновременно игнорируя отказ Москвы идти на уступки.

Пресс-секретарь Госдепартамента США заявила, что Вашингтон "призвал обе стороны воздержаться от нападений на бизнес-интересы США", заявив лишь, что господин Трамп и его команда "очень упорно работают над тем, чтобы прекратить войну между Россией и Украиной".

Присутствие американских компаний в Украине скромное, примерно 120. Тем не менее, там работают крупные потребительские бренды, такие как McDonald's и Coca-Cola, а также все крупные американские зерновые трейдеры. Многие компании понесли убытки в первые недели вторжения России в 2022 году.

В Великой Дымерке, городе на окраине Киева, российские солдаты ограбили завод по розливу, частично принадлежащий Coca-Cola, забрав, среди прочего, бутылки виски Jack Daniel's, сообщил мэр города Александр Барсук. После того, как солдат заметили на улицах, где они праздновали пьяную вечеринку, жители шутили, что виски помог остановить продвижение россиян. Разливочный завод возобновил работу в мае 2022 года, после того, как российские войска были отброшены. В течение следующих трех лет он работал без инцидентов, как и большинство американских фирм в Украине.

Атаки на американские бренды

В середине июня в результате удара был поврежден завод Boeing в Киеве. Два месяца спустя российские крылатые ракеты упали на завод, принадлежащий Flex Ltd., американскому производителю электроники, расположенный на западе Украины. Атака на Flex шокировала американское бизнес-сообщество в Украине. Трамп заявил журналистам, что он "не доволен" этой атакой.

Пожалуй, самым символичным нападением был завод по разливу Coca-Cola. В конце прошлого года российский беспилотник врезался в станцию. Через несколько месяцев украинские средства ПВО сбили еще один беспилотник, когда он приближался к станции, а третий позже врезался в прилегающую к ней солнечную электростанцию. Россия неоднократно атаковала энергетические объекты во время войны, но в основном избегала солнечных установок, которые легко ремонтировать и которые производят ограниченное количество энергии.

Всего за четыре недели были атакованы объекты, принадлежащие Bunge, Philip Morris и Mondelez, что совпало с более широким ростом количества российских воздушных атак на ряд целей, среди которых также были украинские и европейские фирмы. Однако несколько украинских бизнес-деятелей отметили, что удары по американским фирмам усилились именно тогда, когда Украина начала углублять экономические связи с Соединенными Штатами в прошлом году.

Прошлой весной Киев и Вашингтон подписали масштабное соглашение, которое предоставляет Соединенным Штатам преимущественный доступ к инвестициям в энергетический сектор Украины. В январе украинское правительство заключило контракт на добычу крупного государственного месторождения лития с компанией, частично принадлежащей правительству США.

Некоторые публичные компании отказываются признавать факты нападений, опасаясь, что они могут напугать акционеров. Некоторые из них до сих пор работают в России, несмотря на войну, что еще больше запутывает картину. И хотя Украина раскрыла некоторые атаки, она не сделала их предметом особого внимания, опасаясь укрепить свой имидж рискованного места для ведения бизнеса.

Господин Романишин, бывший заместитель министра экономики Украины, заявил, что американская реакция важна не только для Украины, но и для самих Соединенных Штатов.

Напомним, что в ночь на 12 мая российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Под ударами оказались Днепр, Киев и Киевская область, где зафиксировали разрушения гражданской инфраструктуры.

Ранее мы также информировали, что Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине и начала выбирать новые цели для атак. Аналитики заявили, что оккупанты все чаще концентрируются на промышленных объектах, логистике и производстве дронов.