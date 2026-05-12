"Віскі допомогло зупинити просування окупантів": як РФ атакує компанії США в Україні, — NYT

Російські удари по Україні дедалі частіше зачіпають американські компанії та підприємства, які працюють на українській території. Під атаками опинилися об’єкти The Coca-Cola Company, Cargill, Boeing та Philip Morris International.

Під атаки РФ потрапляють об’єкти американського бізнесу, логістики та виробництва, а деякі компанії вже змушені переглядати свої плани роботи в Україні через загрозу безпеці, повідомляють The New York Times. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні на тлі спроб президента США Дональда Трампа просунути переговори щодо завершення російсько-української війни.

Корпорації здебільшого уникали розголошення інформації про удари, побоюючись тривожити інвесторів та страховиків. Хоча Україна розкрила інформацію про кілька атак на американські активи, про удари по Cargill та Coca-Cola раніше не повідомлялося. Мотивація Росії щодо ударів по американських компаніях незрозуміла.

Деякі українські бізнес-діячі кажуть, що ці атаки є частиною ширшої кампанії, спрямованої на придушення економіки країни. Під ударами всі типи активів, незалежно від національності компаній. Інші бачать більш цілеспрямовану мету: стримувати американські інвестиції саме тоді, коли Київ намагається поглибити ділові зв'язки з Білим домом.

Компанії тихо висловили стурбованість американським чиновникам щодо того, що вони вважають навмисною та ескалаційною кампанією проти американських бізнес-інтересів в Україні. Білий дім, попри свою обіцянку захищати комерційні інтереси США за кордоном, відреагував стримано. Адміністрація Трампа не засудила жодного з нападів, які Україна оприлюднила цього року. Після того, як американські дипломати в Києві, українські бізнес-діячі та чиновники попередили про напади, адміністрація запропонувала відповідь, яка зводилася до визнання занепокоєння.

Подвійні стандарти у підходах США до війни

Водночас, за словами пані посла України в Сполучених Штатах Ольги Стефанішиної, Вашингтон закликав Київ утриматися від ударів по російському чорноморському нафтовому терміналу, який експортує нафту з казахстанських родовищ, в яких американські компанії мають частки. Цей контраст підживив звинувачення у подвійних стандартах у підходах адміністрації Трампа до війни. Це сталося після неодноразового тиску президента Трампа на Україну, щоб вона погодилася на невигідні умови для припинення війни, водночас ігноруючи відмову Москви йти на поступки.

Речниця Держдепартаменту США заявила, що Вашингтон "закликав обидві сторони утриматися від нападів на бізнес-інтереси США", заявивши лише, що пан Трамп та його команда "дуже наполегливо працюють над тим, щоб припинити війну між Росією та Україною".

Присутність американських компаній в Україні скромна, приблизно 120. Тим не менш, там працюють великі споживчі бренди, такі як McDonald’s та Coca-Cola, а також усі великі американські зернові трейдери. Багато компаній зазнали збитків у перші тижні вторгнення Росії у 2022 році.

У Великій Димерці, місті на околиці Києва, російські солдати пограбували завод з розливу, що частково належить Coca-Cola, забравши, серед іншого, пляшки віскі Jack Daniel's, повідомив мер міста Олександр Борсук. Після того, як солдатів помітили на вулицях, де вони святкували п'яну вечірку, мешканці жартували, що віскі допоміг зупинити просування росіян. Розливний завод відновив роботу у травні 2022 року, після того, як російські війська були відкинуті. Протягом наступних трьох років він працював без інцидентів, як і більшість американських фірм в Україні.

Атаки на американські бренди

В середині червня внаслідок удару було пошкоджено завод Boeing у Києві. Два місяці по тому російські крилаті ракети впали на завод, що належить Flex Ltd., американському виробнику електроніки, розташований на заході України. Атака на Flex шокувала американську бізнес-спільноту в Україні. Трамп заявив журналістам, що він "не задоволений" цією атакою.

Мабуть, найсимволічнішим нападом був завод з розливу Coca-Cola. Наприкінці минулого року російський безпілотник врізався в станцію. Через кілька місяців українські засоби ППО збили ще один безпілотник, коли він наближався до станції, а третій пізніше врізався в сонячну електростанцію, що прилягала до неї. Росія неодноразово атакувала енергетичні об'єкти під час війни, але здебільшого уникала сонячних установок, які легко ремонтувати та які виробляють обмежену кількість енергії.

Всього за чотири тижні було атаковано об'єкти, що належать Bunge, Philip Morris та Mondelez, що збіглося з більш широким зростанням кількості російських повітряних атак на низку цілей, серед яких також були українські та європейські фірми. Однак кілька українських бізнес-діячів зазначили, що вдари по американських фірмах посилилися саме тоді, коли Україна почала поглиблювати економічні зв'язки зі Сполученими Штатами минулого року.

Минулої весни Київ і Вашингтон підписали масштабну угоду, яка надає Сполученим Штатам переважний доступ до інвестицій в енергетичний сектор України. У січні український уряд уклав контракт на видобуток великого державного родовища літію з компанією, що частково належить уряду США.

Деякі публічні компанії відмовляються визнавати факти нападів, побоюючись, що вони можуть налякати акціонерів. Деякі з них досі працюють у Росії, незважаючи на війну, що ще більше заплутує картину. І хоча Україна розкрила деякі атаки, вона не зробила їх предметом особливої ​​уваги, побоюючись зміцнити свій імідж ризикованого місця для ведення бізнесу.

Пан Романішин, колишній заступник міністра економіки України, заявив, що американська реакція важлива не лише для України, а й для самих Сполучених Штатів.

