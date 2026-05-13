"Национальный кэшбэк": часть украинцев может потерять выплаты из-за одной ошибки

В Украине начали подготовку к выплате "Национального кэшбека" за апрель. Однако часть граждан может не получить накопленные средства из-за отсутствия выбранной карты для выплат в приложении "Дія".

Украинцам необходимо до 15 мая привязать карту для получения кешбэка, иначе начисленные суммы могут быть аннулированы, сообщила пресс-служба "Дії" в Telegram-канале 13 мая. Следует проверить, выбрана ли в приложении карта для получения выплат.

В сообщении отметили, что без привязанной карты средства просто не будет куда перечислить. Сейчас система проверяет накопленные пользователями суммы и готовит выплаты.

"Диевы, позаботьтесь о своевременной выплате кэшбека: выберите карту для выплат в приложении", — отметили в "Диеве".

В сервисе объяснили, что пользователям, которые уже ранее выбрали карту и получали на нее кэшбек, дополнительно ничего делать не нужно. Им достаточно дождаться уведомления о выплате.

"Если еще не выбрали — сделайте это до 15 мая. Иначе накопленный кэшбек за апрель и предыдущие невыплаченные средства аннулируются по условиям программы", — предупредили в "Дії".

Чтобы подключить карту для выплат, нужно: открыть раздел "Сервисы"; перейти к сервису "Национальный кэшбек"; нажать "Выбрать карту" в верхней части экрана. В "Дії" подчеркнули, что после привязки карты накопленные бонусы превратятся в реальные деньги.

Также в сервисе пообещали отдельно сообщить о начале выплат "Национального кэшбэка" за апрель.

Напомним, что в Украине на программу "тысяча Зеленского" в 2025 году потратили около 19 миллиардов гривен из государственного бюджета. По данным правительства, больше всего средств украинцы тратили на коммунальные услуги, лекарства, мобильную связь и книги.

