"Національний кешбек": частина українців може втратити виплати через одну помилку

В Україні розпочали підготовку до виплати "Національного кешбеку" за квітень. Однак частина громадян може не отримати накопичені кошти через відсутність вибраної картки для виплат у застосунку "Дія".

Українцям необхідно до 15 травня прив’язати картку для отримання кешбеку, інакше нараховані суми можуть бути анульовані, повідомила пресслужба "Дії" у Telegram-каналі 13 травня. Слід перевірити, чи обрана в застосунку картка для отримання виплат.

У повідомленні наголосили, що без прив’язаної картки кошти просто не буде куди перерахувати. Наразі система перевіряє накопичені користувачами суми та готує виплати.

"Дієві, потурбуйтесь про вчасну виплату кешбеку: оберіть карту для виплат у застосунку", — зазначили у "Дії".

У сервісі пояснили, що користувачам, які вже раніше обрали картку та отримували на неї кешбек, додатково нічого робити не потрібно. Їм достатньо дочекатися повідомлення про виплату.

"Якщо ще не вибрали — зробіть це до 15 травня. Інакше накопичений кешбек за квітень та попередні невиплачені кошти анулюються за умовами програми", – попередили у "Дії".

Щоб підключити картку для виплат, потрібно: відкрити розділ "Сервіси"; перейти до сервісу "Національний кешбек"; натиснути "Вибрати картку" у верхній частині екрана. У "Дії" наголосили, що після прив’язки картки накопичені бонуси перетворяться на реальні гроші.

Також у сервісі пообіцяли окремо повідомити про початок виплат "Національного кешбеку" за квітень.

Нагадаємо, що в Україні на програму "тисяча Зеленського" у 2025 році витратили близько 19 мільярдів гривень із державного бюджету. За даними уряду, найбільше коштів українці витрачали на комунальні послуги, ліки, мобільний зв’язок та книжки.

Раніше ми також інформували, що українцям пояснили механізм отримання "Національного кешбеку" за пальне у березні 2026 року. Компенсацію могли нараховувати лише за купівлю пального на АЗС, які беруть участь у програмі "Національний кешбек".