Если вы задумываетесь о рисках для своего жилья во время войны, прежде всего, спросите себя, как будете действовать в случае реальной проблемы? И здесь есть три базовых варианта: покрывать убытки самостоятельно, рассчитывать на помощь государства или иметь страховую защиту. Фокус выяснил, как защищает ваше имущество именно страховка.

Полномасштабная война кардинально изменила отношение украинцев к страхованию жилья. Если раньше полисы в основном ассоциировались с защитой от бытовых рисков, то есть пожаров, затопления или краж, то сегодня все больше владельцев квартир и домов интересуются именно покрытием военных рисков. Фокус расспросил эксперта, как в Украине работает страхование жилья во время войны, что покрывает полис, а также о реальных выплатах по нему.

Как пояснил директор по розничному бизнесу СК ИНГО Николай Матыка, главный вопрос для человека, который выбирает вид страхования жилья, значительно шире, чем просто "нужен ли полис?".

Відео дня

"Речь идет о понимании того, как он будет действовать в случае реальной проблемы. И здесь есть три базовых варианта: покрывать убытки самостоятельно, рассчитывать на помощь государства в случае, если жилье повреждено из-за войны, или иметь страховую защиту", — отметил эксперт.

Страхование квартир после обстрелов во время войны становится все более актуальным для украинцев

Собственные, государственные или страховые средства?

Да, обычно большие расходы становятся серьезной финансовой нагрузкой. Что касается государственной помощи, то она существует и даже действует, но важно осознавать, как именно, ведь это медленный и не всегда гарантированный инструмент восстановления.

"Государство работает с массовыми убытками, произошедшими в результате войны, в пределах бюджетных возможностей и определенных процедур. Это означает, что выплаты могут быть частичными, отсроченными во времени или требовать длительного подтверждения", — говорит Матыка.

Именно поэтому страхование становится инструментом предсказуемости. Оно не заменяет государство и не покрывает все риски без исключения, но дает другую логику — предсказуемость.

Если раньше большинство страховых случаев были связаны с техническим состоянием жилья или человеческим фактором, то сегодня есть события, на которые вообще никто не может повлиять

"Человек заранее понимает на какую сумму он может рассчитывать, при каких условиях и в какие сроки. Это принципиальная разница", — добавляет он.

Обычно, окончательное решение о страховании формируется не тогда, когда человек думает о самом риске. Большинство из нас осознают, что пожары, затопления или даже противоправные действия других лиц, в частности соседей, возможны. Решение появляется тогда, когда мы конкретизируем: сколько будет стоить ремонт, восстановление техники, компенсация соседям или временное жилье?

А сейчас добавляется еще один убедительный фактор — война. Если раньше большинство страховых случаев были связаны с техническим состоянием жилья или человеческим фактором, объясняет эксперт, то сегодня есть события, на которые вообще никто не может повлиять. И они происходят ежедневно. Поэтому страхование перестает выглядеть "дополнительной опцией" и начинает восприниматься как инструмент управления риском.

Украинцы начали страховать квартиры и дома Фото: Reddit

Как не ошибиться с выбором и на что смотреть в договоре страхования

Если владелец жилья прежде всего ориентируется только на цену полиса, а не на его наполнение, он делает одну из распространенных и самых больших ошибок.

"Во-первых, это перечень рисков. Не общая фраза "защита имущества", а конкретика: что именно покрывается. Пожар, затопление, взрыв, стихийные явления, военные риски — все это должно быть четко прописано", — отмечает эксперт.

Также критически важно обращать внимание на лимиты ответственности.

"Очень часто внимание концентрируют на стоимости полиса, но игнорируют сумму покрытия. В результате полис есть, но в случае серьезного убытка он покрывает лишь часть расходов", — объясняет Николай Матыка.

Третий ключевой пункт, на котором акцентирует эксперт, — исключения из покрытия.

"Именно здесь описаны ситуации, когда выплаты не будет. Например, для военных рисков — это территориальные ограничения или конкретные типы событий", — отмечает он.

А четвертым важным моментом является объект страхования.

"Важно четко понимать, что именно покрывается: только конструктив (стены), или ремонт, техника, мебель также? В практике это одна из самых частых ошибок, когда человек думает, что застраховал "квартиру", а фактически покрытие касается только ее части", — объясняет Николай Матыка.

"Понятный и справедливый договор — это не тот, где меньше текста, а тот, где клиент четко отвечает себе на три вопроса: что покрывается, на какую сумму и в каких случаях не покрывается

Он добавляет, что процедура урегулирования тоже очень важна. В договоре всегда прописано, что нужно сделать в случае события, а именно, сроки уведомления, перечень документов, порядок оценки убытков.

"Это как бы формальность, но на практике именно соблюдение этих шагов определяет, получит ли человек выплату без задержек", — говорит эксперт.

Итак, "понятный и справедливый" договор — это не тот, где меньше текста, а тот, где клиент четко отвечает себе на три вопроса: что покрывается, на какую сумму и в каких случаях не покрывается. Если эти ответы есть, — полис будет работать так, как ожидается.

Онлайн-страхование квартиры без осмотра в Украине возможно Фото: pexels.com

Страхование жилья не защищает от рисков, но придает уверенности относительно будущего

По словам Николая Матыки, сегодня страхование — это прежде всего о быстром доступе к финансовому ресурсу после чрезвычайной ситуации.

"Страхование жилья — это способ зафиксировать для себя источник денег в ситуации, когда они больше всего нужны. Ведь в момент, когда происходит прилет или другая проблема, у человека нет времени на поиск решений", — говорит эксперт.

Во время войны добавляется фактор непредсказуемости.

"Страхование не означает, что риск исчезает. Но оно означает, что последствия этого риска становятся контролируемыми", — объясняет он.

О реальных выплатах: может ли недорогой полис покрыть большие убытки

В СК ИНГО отмечают, что страхование жилья сегодня остается одним из самых доступных страховых продуктов.

"Для квартиры это, как правило, от 500 тысяч до 3 миллионов гривен, для частного дома — до 5 миллионов. При этом стоимость годового полиса для квартиры стартует примерно от 5-6 тысяч гривен, для дома — от 6 тысяч", — говорит Матыка и подчеркивает, что принципиальное преимущество страхования — понятный размер будущей компенсации.

"Выплата происходит в пределах выбранной страховой суммы. То есть клиент заранее понимает, на какую сумму он может рассчитывать", — объясняет эксперт.

По данным компании, только за 2025 год ИНГО возместила физическим лицам более 22,5 млн грн убытков от военных действий.

Страхование жилья — это способ зафиксировать для себя источник денег в ситуации, когда они больше всего нужны. Ведь в момент, когда происходит прилет или иная проблема, у человека нет времени на поиск решений

"Всего за 2025 год ИНГО возместила по военным рискам более 110 млн грн, что почти в 4,6 раза больше, чем в 2024-м", — отмечает Матыка.

Отдельно эксперт привел конкретные примеры косвенных последствий войны. Из-за блэкаутов и аварий теплосетей только за период с 4 января по 2 марта 2026 года компания получила 86 обращений о повреждении имущества водой.

"На улице Мечникова (Киев) один прорыв в квартире вызвал волну залития, которая накрыла несколько квартир и парикмахерскую. В результате открыто 4 отдельных дела на сумму, превышающую 1 миллион гривен в совокупности", — рассказывает он.

Что означает страхование жилья без осмотра и оценки

Современные программы страхования все чаще оформляются полностью онлайн.

"Программы "Квартира Экспресс Все Риски" и "Дом Экспресс Все Риски" от ИНГО не предусматривают этих процедур. Для заключения договора нужны только паспорт и идентификационный код", — объясняет Матыка.

При этом клиенту не нужно предоставлять перечень вещей или документы на право собственности.

"Страховое возмещение производится в полном объеме в пределах страховой суммы независимо от того, точно ли соответствует страховая сумма действительной рыночной стоимости объекта", — отмечает эксперт.

Страхование не означает, что риск исчезает. Но оно означает, что последствия этого риска становятся контролируемыми Фото: pexels.com

Какие риски чаще всего недооценивают украинцы

Самый распространенный риск, или как называет его эксперт, "классика жанра" — затопление от соседей. Однако полис содержит покрытие "повреждение водой" как базовый риск.

"Здесь есть нюанс. Речь идет о технической воде из инженерных коммуникаций. Если сосед сверху залил вас из-за прорыва трубы, это страховой случай. Но если вода попала через незакрытое окно во время дождя или через отверстия, которые не возникли вследствие бури, это уже исключение из покрытия (возмещения не будет)", — говорит Николай Матыка.

"Если из вашей квартиры потекла труба и затопила соседей снизу — ответственность перед третьими лицами в полисе покрывает именно этот сценарий", — говорит Матыка.

При этом не все повреждения попадают под страховое покрытие.

"Повреждения бытовой техники и электроники из-за перегрузки, короткого замыкания, самонагрева или утечки тока — не возмещаются", — уточняет он.

Что входит в базовое покрытие

В фиксированные пакеты страхования квартир и домов могут входить:

пожар и задымление;

удар молнией;

взрыв бытового газа;

повреждение водой;

стихийные бедствия;

кража со взломом;

противоправные действия третьих лиц;

военные риски;

гражданская ответственность перед соседями.

"Возможность "докупить" отдельные риски или категории имущества вне пакета в этих продуктах не предусмотрена. Единственное, что можно исключить из покрытия, — это военные риски", — объясняет Матыка.

Что покрывает страховка от военных рисков

В программах с покрытием военных рисков страховыми случаями могут быть:

падение обломков ракет и дронов;

взрывная волна;

пожар после обстрела;

повреждение коммуникаций из-за попадания.

"Отдельно стоит отметить: страхуется не только прямое попадание. Квартира с поврежденными окнами и фасадом от осколка — это тоже страховой случай", — отмечает эксперт.

Какие ограничения существуют

Даже полисы "все риски" имеют территориальные ограничения.

"Договоры не заключаются в областях с активными боевыми действиями или временно оккупированных территориях", — объясняет Матыка.

Также существует временное ограничение.

Если посмотреть на страхование жилья через призму других расходов, оно значительно доступнее. Например, за КАСКО автовладельцы ежегодно платят в несколько раз больше, чем стоит полис страхования жилья, который покрывает объект на миллионы гривен

"Дата начала действия договора — не ранее одиннадцатого дня от его подписания. Это не бюрократическая прихоть, а защита от злоупотреблений: полис нельзя оформить уже после того, как прилетело", — подчеркивает он.

Что делать после повреждения жилья

В случае повреждения жилья во время войны важно действовать максимально быстро.

"Уведомить страховщика в течение 2 суток. Это жесткое требование договора", — отмечает эксперт.

Также нужно:

зафиксировать повреждения фото и видео;

не убирать вещи до осмотра специалиста;

получить справки от полиции, ГСЧС или местной власти;

подать письменное заявление на возмещение.

"Ошибки на первых шагах могут лишить права на выплату даже при наличии действующего полиса", — резюмирует Николай Матыка.

Ранее Фокус сообщал, что Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий стали первыми городами, где планируют строительство социального жилья в рамках пилотного проекта.