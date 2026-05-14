Якщо ви замислюєтеся про ризики для свого житла під час війни, передусім, запитайте себе, як будете діяти у разі реальної проблеми? І тут є три базові варіанти: покривати збитки самостійно, розраховувати на допомогу держави або мати страховий захист. Фокус з'ясував, як захищає ваше майно саме страховка.

Повномасштабна війна кардинально змінила ставлення українців до страхування житла. Якщо раніше поліси здебільшого асоціювалися із захистом від побутових ризиків, тобто пожеж, затоплення чи крадіжок, то сьогодні дедалі більше власників квартир і будинків цікавляться саме покриттям воєнних ризиків. Фокус розпитав експерта, як в Україні працює страхування житла під час війни, що покриває поліс, а також про реальні виплати за ним.

Як пояснив директор з роздрібного бізнесу СК ІНГО Микола Матика, головне питання для людини, яка обирає вид страхування житла, значно ширше, ніж просто "чи потрібен поліс?".

"Йдеться про розуміння того, як вона діятиме у випадку реальної проблеми. І тут є три базові варіанти: покривати збитки самостійно, розраховувати на допомогу держави у разі, якщо житло пошкоджено через війну, або мати страховий захист", — зазначив експерт.

Страхування квартир після обстрілів під час війни стає все актуальнішим для українців

Власні, державні чи страхові кошти?

Так, зазвичай великі витрати стають серйозним фінансовим навантаженням. Щодо державної допомоги, то вона існує і навіть діє, але важливо усвідомлювати, як саме, адже це повільний і не завжди гарантований інструмент відновлення.

"Держава працює з масовими збитками, що сталися внаслідок війни, у межах бюджетних можливостей і визначених процедур. Це означає, що виплати можуть бути частковими, відтермінованими в часі або потребувати тривалого підтвердження", — каже Матика.

Саме тому страхування стає інструментом передбачуваності. Воно не замінює державу і не покриває всі ризики без винятку, але дає іншу логіку — передбачуваність.

Якщо раніше більшість страхових випадків були пов'язані з технічним станом житла або людським фактором, то сьогодні є події, на які взагалі ніхто не може вплинути

"Людина заздалегідь розуміє на яку суму вона може розраховувати, за яких умов і в які строки. Це принципова різниця", — додає він.

Зазвичай, остаточне рішення про страхування формується не тоді, коли людина думає про сам ризик. Більшість з нас усвідомлюють, що пожежі, затоплення чи навіть протиправні дії інших осіб, зокрема сусідів, можливі. Рішення з’являється тоді, коли ми конкретизуємо: скільки коштуватиме ремонт, відновлення техніки, компенсація сусідам або тимчасове житло?

А зараз додається ще один переконливий фактор — війна. Якщо раніше більшість страхових випадків були пов’язані з технічним станом житла або людським фактором, пояснює експерт, то сьогодні є події, на які взагалі ніхто не може вплинути. І вони стаються щодня. Тож страхування перестає мати вигляд "додаткової опції" і починає сприйматися як інструмент управління ризиком.

Українці почали страхувати квартири та будинки

Як не помилитися з вибором і на що дивитися в договорі страхування

Якщо власник житла передусім орієнтується лише на ціну поліса, а не на його наповнення, він робить одну з розповсюджених і найбільших помилок.

"По-перше, це перелік ризиків. Не загальна фраза "захист майна", а конкретика: що саме покривається. Пожежа, затоплення, вибух, стихійні явища, воєнні ризики — усе це має бути чітко прописано", — наголошує експерт.

Також критично важливо звертати увагу на ліміти відповідальності.

"Дуже часто увагу концентрують на вартості поліса, але ігнорують суму покриття. У результаті поліс є, але в разі серйозного збитку він покриває лише частину витрат", — пояснює Микола Матика.

Третій ключовий пункт, на якому акцентує експерт, — виключення із покриття.

"Саме тут описано ситуації, коли виплати не буде. Наприклад, для воєнних ризиків — це територіальні обмеження або конкретні типи подій", — зазначає він.

А четвертим важливим моментом є об’єкт страхування.

"Важливо чітко розуміти, що саме покривається: лише конструктив (стіни), чи ремонт, техніка, меблі також? У практиці це одна з найчастіших помилок, коли людина думає, що застрахувала "квартиру", а фактично покриття стосується лише її частини", — пояснює Микола Матика.

"Зрозумілий і справедливий договір – це не той, де менше тексту, а той, де клієнт чітко відповідає собі на три питання: що покривається, на яку суму і в яких випадках не покривається

Він додає, що процедура врегулювання є теж дуже важливою. У договорі завжди прописано, що потрібно зробити у разі події, а саме, строки повідомлення, перелік документів, порядок оцінки збитків.

"Це ніби формальність, але на практиці саме дотримання цих кроків визначає, чи отримає людина виплату без затримок", — каже експерт.

Отже, "зрозумілий і справедливий" договір — це не той, де менше тексту, а той, де клієнт чітко відповідає собі на три питання: що покривається, на яку суму і в яких випадках не покривається. Якщо ці відповіді є, — поліс працюватиме так, як очікується.

Онлайн-страхування квартири без огляду в Україні можливе

Страхування житла не захищає від ризиків, але надає впевненості щодо майбутнього

За словами Миколи Матики, сьогодні страхування — це насамперед про швидкий доступ до фінансового ресурсу після надзвичайної ситуації.

"Страхування житла — це спосіб зафіксувати для себе джерело грошей у ситуації, коли вони найбільше потрібні. Адже в момент, коли стається приліт чи інша проблема, людина не має часу на пошук рішень", — говорить експерт.

Під час війни додається фактор непередбачуваності.

"Страхування не означає, що ризик зникає. Але воно означає, що наслідки цього ризику стають контрольованими", — пояснює він.

Про реальні виплати: чи може недорогий поліс покрити великі збитки

У СК ІНГО зазначають, що страхування житла сьогодні залишається одним із найдоступніших страхових продуктів.

"Для квартири це, як правило, від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень, для приватного будинку — до 5 мільйонів. При цьому вартість річного поліса для квартири стартує приблизно від 5-6 тисяч гривень, для будинку — від 6 тисяч", — каже Матика і підкреслює, що принципова перевага страхування — зрозумілий розмір майбутньої компенсації.

"Виплата відбувається в межах обраної страхової суми. Тобто клієнт заздалегідь розуміє, на яку суму він може розраховувати", — пояснює експерт.

За даними компанії, лише за 2025 рік ІНГО відшкодувала фізичним особам понад 22,5 млн грн збитків від воєнних дій.

Страхування житла – це спосіб зафіксувати для себе джерело грошей у ситуації, коли вони найбільше потрібні. Адже в момент, коли стається приліт чи інша проблема, людина не має часу на пошук рішень

"Загалом за 2025 рік ІНГО відшкодувала за воєнними ризиками понад 110 млн грн, що майже у 4,6 рази більше, ніж у 2024-ому", — зазначає Матика.

Окремо експерт навів конкретні приклади непрямих наслідків війни. Через блекаути та аварії тепломереж лише за період із 4 січня по 2 березня 2026 року компанія отримала 86 звернень щодо пошкодження майна водою.

"На вулиці Мечникова (Київ) один прорив у квартирі спричинив хвилю залиття, яка накрила кілька квартир і перукарню. В результаті відкрито 4 окремі справи на суму, що перевищує 1 мільйон гривень у сукупності", — розповідає він.

Що означає страхування житла без огляду та оцінки

Сучасні програми страхування дедалі частіше оформлюються повністю онлайн.

"Програми "Квартира Експрес Всі Ризики" і "Будинок Експрес Всі Ризики" від ІНГО не передбачають цих процедур. Для укладення договору потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код", — пояснює Матика.

При цьому клієнту не потрібно надавати перелік речей або документи на право власності.

"Страхове відшкодування проводиться в повному обсязі в межах страхової суми незалежно від того, чи точно відповідає страхова сума дійсній ринковій вартості об'єкта", — зазначає експерт.

Страхування не означає, що ризик зникає. Але воно означає, що наслідки цього ризику стають контрольованими

Які ризики найчастіше недооцінюють українці

Найпоширеніший ризик, чи як називає його експерт, "класика жанру" — затоплення від сусідів. Проте поліс містить покриття "пошкодження водою" як базовий ризик.

"Тут є нюанс. Йдеться про технічну воду з інженерних комунікацій. Якщо сусід зверху залив вас через прорив труби, це страховий випадок. Але якщо вода потрапила через незачинене вікно під час дощу або через отвори, що не виникли внаслідок бурі, це вже виключення з покриття (відшкодування не буде)", — каже Микола Матика.

"Якщо з вашої квартири потекла труба і затопила сусідів знизу – відповідальність перед третіми особами в полісі покриває саме цей сценарій", — каже Матика.

Водночас не всі пошкодження потрапляють під страхове покриття.

"Пошкодження побутової техніки та електроніки через перенавантаження, коротке замикання, самонагрівання або витік струму – не відшкодовуються", — уточнює він.

Що входить у базове покриття

У фіксовані пакети страхування квартир і будинків можуть входити:

пожежа і задимлення;

удар блискавкою;

вибух побутового газу;

пошкодження водою;

стихійні лиха;

крадіжка зі зломом;

протиправні дії третіх осіб;

воєнні ризики;

цивільна відповідальність перед сусідами.

"Можливість "докупити" окремі ризики або категорії майна поза пакетом у цих продуктах не передбачена. Єдине, що можна виключити з покриття, — це воєнні ризики", — пояснює Матика.

Що покриває страховка від воєнних ризиків

У програмах із покриттям воєнних ризиків страховими випадками можуть бути:

падіння уламків ракет і дронів;

вибухова хвиля;

пожежа після обстрілу;

пошкодження комунікацій через влучання.

"Окремо варто зазначити: страхується не лише пряме влучання. Квартира з пошкодженими вікнами та фасадом від уламка – це теж страховий випадок", — наголошує експерт.

Які обмеження існують

Навіть поліси "всі ризики" мають територіальні обмеження.

"Договори не укладаються в областях з активними бойовими діями або тимчасово окупованих територіях", — пояснює Матика.

Також існує часове обмеження.

Якщо подивитися на страхування житла через призму інших витрат, воно значно доступніше. Наприклад, за КАСКО автовласники щороку платять у кілька разів більше, ніж коштує поліс страхування житла, який покриває об'єкт на мільйони гривень

"Дата початку дії договору — не раніше одинадцятого дня від його підписання. Це не бюрократична примха, а захист від зловживань: поліс не можна оформити вже після того, як прилетіло", — підкреслює він.

Що робити після пошкодження житла

У разі пошкодження житла під час війни важливо діяти максимально швидко.

"Повідомити страховика протягом 2 діб. Це жорстка вимога договору", — наголошує експерт.

Також потрібно:

зафіксувати пошкодження фото та відео;

не прибирати речі до огляду спеціаліста;

отримати довідки від поліції, ДСНС чи місцевої влади;

подати письмову заяву на відшкодування.

"Помилки на перших кроках можуть позбавити права на виплату навіть за наявності чинного полісу", — резюмує Микола Матика.

