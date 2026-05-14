Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький стали першими містами, де планують будівництво соціального житла в межах пілотного проєкту. На програму передбачено 100 млн євро допомоги ЄС.

В Україні відібрали 5 міст для старту пілотного проєкту з будівництва соціального житла для переселенців та інших вразливих категорій населення. Йдеться про Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький. Проєкти вже перейшли на наступний етап і тепер їхні фінансові моделі передали на оцінку до Міністерства фінансів України.

Що відомо про будівництво соціального житла для ВПО

Міністерство розвитку громад та територій України оголосило про реалізацію експериментального проєкту зі створення фонду муніципального орендного житла ще в листопаді 2025 року. Завдяки цьому в громадах має з’явитися житловий фонд для ВПО та інших категорій населення.

В Україні обрали міста для будівництва соціального житла

Пілотна фаза реалізується в межах спільного інвестиційного проєкту Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії. Загалом на створення соціального орендного житла передбачається залучити 100 млн євро, з яких 50 млн євро кредитних коштів і 50 млн євро гранту.

Кожна громада-учасниця пілоту має отримати однакове фінансування: 50% — кредит, 50% — грант. Кредит надається строком на 30 років. Водночас громади, які беруть участь у пілотній фазі, повинні будуть сплатити ПДВ із місцевих бюджетів.

Хто зможе отримати соціальне житло

Збудоване муніципальне орендне житло залишатиметься у власності громад. Його не можна буде приватизувати чи перепродати.

Орендувати соціальне житло зможуть переселенці, ветерани, багатодітні родини, люди з інвалідністю, працівники соціальної та критичної інфраструктури. Орендна плата має бути нижчою за ринкову.

Громади самі визначають орендну плату. Залежно від регіону вона може становити приблизно від 90 до 320 грн за квадратний метр

Також передбачається, що житло буде повністю умебльованим і облаштованим побутовою технікою.

Як відбувався відбір міст для будівництва соціального житла

На участь в експериментальному проєкті з будівництва соціального орендного житла подали заявки 25 територіальних громад із різних регіонів України. Як пояснили в Мінрозвитку громад та територій, пропозиції оцінювали за прозорою шкалою: повна відповідність, часткова відповідність або невідповідність. Для цього використовували чек-лист із 16 критеріїв, об’єднаних у три ключові блоки:

Технічна готовність і земельні питання. Перевагу мали громади, які вже підготували земельну ділянку площею понад 1 гектар із правильним цільовим призначенням. Також важливо, щоб у громади був актуальний Генеральний план або комплексний план просторового розвитку, який не потрібно змінювати перед початком будівництва.

Інфраструктурна доступність. Соціальне житло має з’являтися в місці з повноцінним життєвим середовищем. Тому ділянка повинна бути в радіусі до 500 метрів від:

дитсадків;

шкіл;

медичних установ;

зупинок громадського транспорту;

ЦНАПів і закладів соціального захисту.

Окремо оцінювали близькість інженерних мереж. Щоб отримати максимальну оцінку, відстань до точок підключення електро-, водо- та газопостачання не мала перевищувати 200 метрів.

Фінансова спроможність і реальна потреба в житлі. Громади мали підтвердити готовність до співфінансування проєкту. Повна відповідність означала здатність забезпечити щонайменше 10% вартості будівництва з місцевого бюджету або за донорський і грантовий кошт. Додатковий пріоритет отримували громади, де кількість ВПО та інших людей, які потребують житла, перевищує 5% населення.

Після цього йде друга фаза оцінювання. На ній громади презентували власні концепції будівництва муніципального орендного житла, а члени комісії виїжджали на місця, щоб уточнити подані дані. За результатами було обрано 5 громад для участі в пілотній програмі.

Проєкти будівництва соціального житла

За результатами конкурсного відбору до пілотного проєкту увійшли 5 міст України: Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький.

У Мінрозвитку громад та територій зазначили, що масштаби поданих проєктів суттєво різняться. Їхня вартість коливається приблизно від 680 млн до майже 5 млрд грн.

Один із найбільших проєктів подав Львів, де пропонують будівництво одразу чотирьох багатоквартирних будинків на 1000 квартир із комерційними приміщеннями.

Проєкт Кропивницького передбачає зведення 8 шестиповерхових будинків на 1003 квартири, причому земельна ділянка вже має потрібне цільове призначення. У Житомирі обрали компактніший формат — один 9-поверховий 4-секційний будинок на 216 квартир.

Миколаїв планує збудувати два 10-поверхові будинки на 300 квартир і орендну модель, яка враховуватиме платоспроможність мешканців. Кременчук представив наймасштабніший за кількістю будівель проєкт — 29 дев’ятиповерхових будинків на 1024 квартири.

Важливо, що у кожному проєкті соціального житла передбачені укриття.

Нагадаємо, в Україні діють різні програми допомоги переселенцям. Зокрема, ВПО можуть отримати житловий ваучер та придбати власне житло на суму до 2 млн грн.