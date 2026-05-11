Українці виграли житло в Нідерландах за 8 днів: який вигляд воно має (фото)

Українська родина довела, що отримати ключі від омріяного будинку в Нідерландах можна в лічені дні. Їхній шлях від подачі заявки до офіційного переїзду став справжнім прикладом ефективності системи соціального житла та неабиякої вдачі.

Історія розпочалася 16 квітня, коли родина зареєструвалася на спеціалізованому сайті для пошуку соціального помешкання. Вже за 8 днів, 24 квітня, вони отримали приголомшливу звістку — за ними зарезервовано окремий будинок в Ден Боші — столиці Брабанту . Про це повідомила користувачка в Instagram з ніком @yake__zhyttya.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Процес оформлення документів пройшов максимально оперативно. Вже 8 травня нові мешканці офіційно отримали ключі. Не гаючи часу, родина підписала всі необхідні договори на комунальні послуги та організувала переїзд.

Сьогодні вони вже проживають у новій оселі. На фото видно світлі просторі кімнати та затишну кухню, готові до облаштування.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У центрі Львова захаращену квартиру площею 24 квадратних метри виставили на продаж за понад 60 тисяч доларів. Оголошення викликало хвилю обурення у мережі через невідповідність космічної ціни та жахливого стану помешкання.

Жінка показала видову квартиру в Італії за 27 тисяч євро. Там три кімнати загальною площею 90 квадратних метрів. Помешкання розташоване на сьомому поверсі.

Крім того, Ірина Пошпур, чоловік якої займається продажем нерухомості, провела невеличку екскурсію будинком у США вартістю 450 тисяч доларів.