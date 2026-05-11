Украинцы выиграли жилье в Нидерландах за 8 дней: как оно выглядит (фото)

Украинская семья доказала, что получить ключи от заветного дома в Нидерландах можно в считанные дни. Их путь от подачи заявки до официального переезда стал настоящим примером эффективности системы социального жилья и незаурядной удачи.

История началась 16 апреля, когда семья зарегистрировалась на специализированном сайте для поиска социального жилья. Уже через 8 дней, 24 апреля, они получили потрясающую весть — за ними зарезервирован отдельный дом в Ден Боши — столице Брабанта. Об этом сообщила пользовательница в Instagram с ником @yake__zhyttya.

Процесс оформления документов прошел максимально оперативно. Уже 8 мая новые жильцы официально получили ключи. Не теряя времени, семья подписала все необходимые договоры на коммунальные услуги и организовала переезд.

Сегодня они уже проживают в новом доме. На фото видно светлые просторные комнаты и уютную кухню, готовые к обустройству.

