Украинцы показали дом в США с видом на озеро: его цена сбивает с толку (фото)

Женщина, которая сейчас живет в США, показала уютный "дом мечты". Несмотря на то, что там немало скрытых нюансов, основная его фишка — вид, открывающийся из окна.

Ирина Пошпур, муж которой занимается продажей недвижимости, провела небольшую экскурсию по дому стоимостью 450 тысяч долларов. Такая цена сбивает с толку, учитывая состояние. Стоит ли он своих денег, — читайте в материале Фокуса.

Там просторные комнаты, панорамные окна в пол, а также большая терраса с видом на озеро и зеленые насаждения.

Дом мечты

"Мы нашли дом моей мечты. Сейчас вам покажу пейзаж. Очень тихо и уютно. Но есть полно нюансов", — рассказывает женщина в кадре, демонстрируя желтые пятна на потолке, вероятно, от протекания крыши.

"Все под ремонт. Вот такое состояние... Такая ванна... Я даже еще такой не видела. Что-то похожее на грибок", — отметила она, показав очень грязную плитку в душевой кабине со смайликом, нарисованным пальцем.

Площадь 150 "квадратов"

Как можно увидеть на видео в доме площадью около 150 "квадратов", который расположен в поселке Лейк-Цюрих в штате Иллинойс, — красивая, светлая и большая гостиная, маленькая кухня, подвал и камины.

Однако в комментариях пишут, что с такими объектами недвижимости нужно быть очень осторожными, потому что красивый "фасад" часто скрывает много проблем, в частности с фундаментом.

"Вид красивый, но там спрятана полная задница. Мы смотрели что-то похожее, еще и протекал на два этажа — не прошел инспекцию для кредитования", — написал один из участников обсуждения. "Нам также сказали, что там только кэш", — подтвердила Ирина.

