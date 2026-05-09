Українці показали будинок в США з видом на озеро: його ціна збиває з пантелику (фото)

Жінка, яка наразі живе в США, показала затишний "будинок мрії". Попри те, що там чимало прихованих нюансів, основна його фішка – краєвид, що відкривається з вікна.

Ірина Пошпур, чоловік якої займається продажем нерухомості, провела невеличку екскурсію будинком вартістю 450 тисяч доларів. Така ціна збиває з пантелику, зважаючи на стан. Чи вартує він своїх грошей, – читайте у матеріалі Фокусу.

Там просторі кімнати, панорамні вікна в підлогу, а також велика тераса з видом на озеро та зелені насадження.

Будинок мрії

"Ми знайшли будинок моєї мрії. Зараз вам покажу краєвид. Дуже тихо і затишно. Але є повно нюансів", – розповідає жінка в кадрі, демонструючи жовті плями на стелі, ймовірно, від протікання даху.

"Усе під ремонт. Ось такий стан… Така ванна… Я навіть ще такої не бачила. Щось подібне на грибок", – зазначила вона, показавши дуже брудну плитку в душовій кабіні зі смайликом, намальованим пальцем.

Площа 150 "квадратів"

Як можна побачити на відео у будинку площею близько 150 "квадратів", що розташований у селищі Лейк-Цюрих у штаті Іллінойс, – красива, світла та велика вітальня, маленька кухня, підвал та каміни.

Однак у коментарях пишуть, що з такими об’єктами нерухомості потрібно бути дуже обережними, бо гарний "фасад" часто приховує багато проблем, зокрема з фундаментом.

"Вид гарний, але там схована повна задниця. Ми дивились щось схоже, ще й протікав на два поверхи – не пройшов інспекцію для кредитування", – написав один з учасників обговорення. "Нам також сказали, що там тільки кеш", – підтвердила Ірина.

