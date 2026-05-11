"Цыгане жили?": люди шокированы захламленной квартирой во Львове за $61 тысячу (фото)
В центре Львова захламленную квартиру площадью 24 квадратных метра выставили на продажу за более 60 тысяч долларов. Объявление вызвало волну возмущения в сети из-за несоответствия космической цены и ужасного состояния помещения.
Объект расположен на втором этаже в историческом здании над кофейней. Вход в квартиру осуществляется через общий балкон. Об этом сообщил риелтор Тарас в Instagram.
Несмотря на то, что владельцы просят за недвижимость $61 000, условия внутри далеки от комфорта: общая площадь составляет всего 24 кв. м, ремонт устаревший, а на потолке заметны последствия недавнего затопления соседями сверху.
Реакции людей
Потенциальные покупатели и жители в комментариях не сдерживают эмоций. Больше всего пользователей возмутило отсутствие санузла за такую цену и сомнительные утверждения о "недавнем ремонте".
- "Вы шутите?" — это самый частый вопрос, который ставят под объявлением.
- "Эту квартиру без санузла можно купить только для того, чтобы там повеситься в честь своей "самой удачной" покупки", — отмечают пользователи.
- Львовяне жалуются, что в самом центре города исторические дома находятся в таком запущенном состоянии: "Как это печально, что в таком красивом доме такие захламленные квартиры".
- Опытные горожане предупреждают, что "немножко подтопили" — это приговор: "Затопление будет всегда, пока соседи не заменят всю сантехнику".
