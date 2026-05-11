Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Цигани жили?": люди шоковані захламленою квартирою у Львові за $61 тисячу (фото)

продаж квартири у центрі львова
Ріелтор показав квартиру у центрі Львова | Фото: Instagram

У центрі Львова захаращену квартиру площею 24 квадратних метри виставили на продаж за понад 60 тисяч доларів. Оголошення викликало хвилю обурення у мережі через невідповідність космічної ціни та жахливого стану помешкання.

Об'єкт розташований на другому поверсі в історичному будинку над закладом харчування. Вхід до квартири здійснюється через спільний балкон. Про це повідомив рієлтор Тарас в Instagram.

Попри те, що власники просять за нерухомість $61 000, умови всередині далекі від комфорту: загальна площа становить лише 24 кв. м, ремонт застарілий, а на стелі помітні наслідки нещодавнього затоплення сусідами зверху.

Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Реакції людей

Потенційні покупці та мешканці в коментарях не стримують емоцій. Найбільше користувачів обурила відсутність санвузла за таку ціну та сумнівні твердження про "нещодавній ремонт".

  • "Ви жартуєте?" — це найчастіше питання, яке ставлять під оголошенням.
  • "Цю квартиру без санвузла можна купити тільки для того, щоб там повіситись на честь своєї "найвдалішої" купівлі", — зазначають користувачі.
  • Львів’яни бідкаються, що в самому центрі міста історичні будинки перебувають у такому занедбаному стані: "Як це печально, що в такому красивому будинку такі захаращені квартири".
  • Досвідчені містяни попереджають, що "трошки підтопили" — це вирок: "Затоплення буде завжди, поки сусіди не замінять усю сантехніку".
Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Ірина Пошпур, чоловік якої займається продажем нерухомості, провела невеличку екскурсію будинком вартістю 450 тисяч доларів.