"Цигани жили?": люди шоковані захламленою квартирою у Львові за $61 тисячу (фото)

У центрі Львова захаращену квартиру площею 24 квадратних метри виставили на продаж за понад 60 тисяч доларів. Оголошення викликало хвилю обурення у мережі через невідповідність космічної ціни та жахливого стану помешкання.

Об'єкт розташований на другому поверсі в історичному будинку над закладом харчування. Вхід до квартири здійснюється через спільний балкон. Про це повідомив рієлтор Тарас в Instagram.

Попри те, що власники просять за нерухомість $61 000, умови всередині далекі від комфорту: загальна площа становить лише 24 кв. м, ремонт застарілий, а на стелі помітні наслідки нещодавнього затоплення сусідами зверху.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакції людей

Потенційні покупці та мешканці в коментарях не стримують емоцій. Найбільше користувачів обурила відсутність санвузла за таку ціну та сумнівні твердження про "нещодавній ремонт".

"Ви жартуєте?" — це найчастіше питання, яке ставлять під оголошенням.

"Цю квартиру без санвузла можна купити тільки для того, щоб там повіситись на честь своєї "найвдалішої" купівлі", — зазначають користувачі.

Львів’яни бідкаються, що в самому центрі міста історичні будинки перебувають у такому занедбаному стані: "Як це печально, що в такому красивому будинку такі захаращені квартири".

Досвідчені містяни попереджають, що "трошки підтопили" — це вирок: "Затоплення буде завжди, поки сусіди не замінять усю сантехніку".

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка показала видову квартиру в Італії за 27 тисяч євро.

У соцмережі набрав популярності допис жінки з Черкас, яка обурилась станом орендного житла у місті. Вона показала добірку квартир із застарілими інтер’єрами, які здають за ціною близько 15 тисяч гривень на місяць.

Крім того, Ірина Пошпур, чоловік якої займається продажем нерухомості, провела невеличку екскурсію будинком вартістю 450 тисяч доларів.