15 тисяч за радянські інтер'єри: жінка розкритикувала квартири для оренди (фото)

У соцмережі набрав популярності допис жінки з Черкас, яка обурилась станом орендного житла у місті. Вона показала добірку квартир із застарілими інтер’єрами, які здають за ціною близько 15 тисяч гривень на місяць.

У своєму дописі в Threads користувачка під ніком nesstix опублікувала скриншоти оголошень про оренду двокімнатних квартир у Черкасах. На фото — помешкання з типовими "радянськими" меблями, старими шпалерами та мінімальним ремонтом. Попри це, орендодавці просять від 12 до 18 тисяч гривень на місяць.

"Я не плачу, це просто сльози…" — іронічно підписала вона публікацію, натякаючи на невідповідність ціни та якості житла.

Оренда житла в Черкасах

Серед прикладів — квартира біля вокзалу за 12 тисяч гривень із невеликим санвузлом і базовими умовами, варіанти за 15 тисяч із мінімальними меблями або застарілим інтер’єром, а також пропозиції за 18 тисяч гривень із ремонтом, який користувачі також назвали сумнівним.

Квартири в Черкасах Фото: Threads

Реакції людей

Допис швидко набрав популярність: сотні вподобань, коментарів і поширень. У коментарях люди активно обговорюють ситуацію на ринку оренди.

"І головне: без дітей, без тварин, але поруч є школи і садочки";

"Мені найбільше подобається, коли купують квартиру в елітному ЖК, роблять убогий ремонт, комплектують б/у меблями в стилі а-ля СРСР, і вважають, що ціна має бути, як за елітний ЖК";

"Квартири з "дизайнерським ремонтом".

