Скільки туристам коштує пожити з видом на Ейфелеву вежу – ціни в Парижі дивують (фото)

Житло з видом на Ейфелеву вежу в Парижі залишається одним із найдорожчих варіантів для туристів. Водночас навіть за високу ціну орендарі не завжди отримують очікуваний рівень комфорту.

Кореспондентка Фокусу під час поїздки до Парижа дізналась, скільки коштує житло для туристів, зокрема з видом на головний символ країни — Ейфелеву вежу. Так, апартаменти з балконом, де є столик і крісла та відкривається краєвид на вежу й автентичні будинки, обійдуться приблизно у 420 євро за добу.

Житло розташоване у 15-му окрузі, який прилягає до 7-го округу, що вважається одним із найбільш престижних у місті. Саме це і забезпечує вражаючий вид на знакову пам’ятку.

Попри високу ціну, квартира невелика, хоча й має все необхідне для проживання. Водночас є нюанс: туалет розташований у спільному коридорі з сусідом, який постійно мешкає поруч. За словами кореспондентки, цей санвузол фактично використовується лише орендарями, однак сам формат може бути незручним для частини гостей.

Також варто врахувати додаткові витрати — заселення передбачене з 17:00, а за можливість заїхати раніше доведеться доплатити ще близько 50 євро.

Для порівняння, номер в готелі в 11-му окрузі Парижа, звідки до Ейфелевої вежі потрібно добиратися близько 30–35 хвилин на метро, коштує приблизно 130 євро за ніч.

Таким чином, у Парижі туристи фактично платять не стільки за житло, скільки за локацію: вид на Ейфелеву вежу може збільшити вартість оренди у кілька разів, навіть якщо йдеться про компактну квартиру з певними компромісами.

