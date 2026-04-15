7 років тому загорівся Нотр-Дам: як храм виглядає після жахливої пожежі (фото, відео)

15 квітня 2019 року, незадовго до 18:50 за європейським часом, почалася пожежа в Соборі Паризької Богоматері, завдавши значної шкоди історичній будівлі та сколихнувши світ. Зруйнувався знаменитий соборний шпиль і дах, було завдано шкоди інтер'єру, верхнім стінам і вікнам церкви. Пожежу було локалізовано вже 16 квітня.

Наразі Нотр-Дам приймає в гості всіх охочих, а вхід до собору безкоштовний.

Що відомо про Нотр-Дам

Будівництво Собору Паризької Богоматері почалося в XII столітті. Тоді використовували кам'яну кладку для структурної підтримки та дерево для основних дахів і його знакового шпилю. Сучасний шпиль був зроблений уже у дев'ятнадцятому столітті з дуба та був укритий свинцем; оригінальний шпиль забрали у 1786 році.

Перед 2019 роком собор почав "демонструвати втому": відколювалися його фрагменти. Філіп Вілньов, головний архітектор історичних пам'яток у Франції, казав у липні 2017 року, що "найбільшим винуватцем є забруднення". Французький уряд вважав, що Нотр-Дам потребує відновлення, а у 2018 році ухвалив апеляцію на 50 мільйонів доларів США на ремонт. Під час пожежі на шпилі якраз відбувалися ремонтні роботи, які оцінювалися в 6,8 млн доларів. Кам'яні, мідні та бронзові статуї, зокрема статуї дванадцяти апостолів, були вилучені з церкви до початку пожежі під час підготовки до ремонту.

Собор Паризької Богоматері до пожежі Фото: Володимир Грисюк

Собор Паризької Богоматері до пожежі Фото: Володимир Грисюк

Собор Паризької Богоматері всередині до пожежі Фото: Володимир Грисюк

Початок пожежі

Вогонь загорівся на горищі собору близько 18:50, наприкінці дня, коли Нотр-Дам ще був відкритий для туристів. Меса була запланована в той день, між 18:15 і 19:00. За даними очевидців, двері собору раптово зачинили для них і білий дим почав поширюватися з даху.

Падіння шпилю сталося близько 19:45.

Згодом білий дим перетворився на чорний, що вказувало на те, що в соборі був великий вогонь. Поліція та відповідні органи швидко евакуювали острів Сіте, а місто закрило доступ до локації.

Пожежа 15 квітня Фото: Вікіпедія

Гасіння пожежі

Для локалізації вогню було залучено сотні пожежників. Люди намагалися зберегти мистецькі та релігійні артефакти Нотр-Даму. Більшість святих реліквій тримали в його ризницях, які практично не були пошкоджені вогнем. Один пожежник був серйозно поранений, намагаючись припинити вогонь.

Через годину покритий свинцем дерев'яний дах собору та шпиль були охоплені вогнем, що стало причиною обвалення останнього.

Собор Паризької Богоматері всередині до великої пожежі

Ходили чутки, що дерев'яний дах може пошкодити камінь склепіння, який утворює стелю собору і підтримує стіни зсередини. Якщо б кладка склепіння зруйнувалося, шкода була б набагато більша. Склепіння загалом залишилося непошкодженим і підтримувало деревину даху, яка палала, після її обвалення, запобігаючи падінню всередину собору.

Нотр-Дам до пожежі Фото: Володимир Грисюк

Нотр-Дам до пожежі 2019 року Фото: Володимир Грисюк

Близько 23:15 чиновник з Міністерства внутрішніх справ Франції повідомив, що пожежа послабилася і що "обидві вежі собору у безпеці".

Протягом декількох годин Паризька прокуратура відкрила розслідування інциденту. Причина пожежі відразу не була відома, але інцидент трактувався як випадковий.

Через п'ять місяців після пожежі слідчі думали, що причиною пожежі радше був електричний нелад, ніж цигарка.

Зокрема, французький підприємець і мільярдер Франсуа-Анрі Піно пообіцяв підтримати відновлення храму 100 млн євро. На ремонтні роботи пішло понад пʼять років.

Нотр-Дам після пожежі у 2026 році Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Собор Паризької Богоматері після пожежі Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

На кінець 2024 року — реставрація практично завершена. Після відкриття Нотр-Даму ще три роки буде тривати реставрація апсиди та контрфорсів.

Собор Паризької Богоматері всередині після пожежі Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

7 грудня 2024 року собор знову відчинив двері для відвідувачів і богослужінь. Наразі вхід для всіх туристів безкоштовний.

Собор Паризької Богоматері у 2026 році Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Нотр-Дам всередині у 2026 році Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

25 грудня 2024 року архієпископ Парижа Лоран Ульріх очолив різдвяну месу в Нотр-Дам де Парі, який пожежа ледь не знищила 15 квітня 2019 року.

Після п'яти років інтенсивної відновлювальної роботи собор Паризької Богоматері знову відкрився 7 грудня, а на церемонії були присутніми багато відомих осіб, включно з обраним президентом США Дональдом Трампом і високопоставленими представниками інших країн. На п'ятирічні реставраційні роботи було пожертвувано 840 мільйонів євро з усього світу.

