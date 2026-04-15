7 лет назад загорелся Нотр-Дам: как храм выглядит после ужасного пожара (фото, видео)

15 апреля 2019 года, незадолго до 18:50 по европейскому времени, начался пожар в Соборе Парижской Богоматери, нанеся значительный ущерб историческому зданию и всколыхнув мир. Разрушился знаменитый соборный шпиль и крыша, был нанесен ущерб интерьеру, верхним стенам и окнам церкви. Пожар был локализован уже 16 апреля.

Фокус рассказывает, как храм выглядел до и после ужасного пожара.

Что известно о Нотр-Даме

Строительство Собора Парижской Богоматери началось в XII веке. Тогда использовали каменную кладку для структурной поддержки и дерево для основных крыш и его знакового шпиля. Современный шпиль был сделан уже в девятнадцатом веке из дуба и был покрыт свинцом; оригинальный шпиль забрали в 1786 году.

Перед 2019 годом собор начал "демонстрировать усталость": откалывались его фрагменты. Филипп Вилнев, главный архитектор исторических памятников во Франции, говорил в июле 2017 года, что "самым большим виновником является загрязнение". Французское правительство считало, что Нотр-Дам нуждается в восстановлении, а в 2018 году приняло апелляцию на 50 миллионов долларов США на ремонт. Во время пожара на шпиле как раз происходили ремонтные работы, которые оценивались в 6,8 млн долларов. Каменные, медные и бронзовые статуи, в частности статуи двенадцати апостолов, были изъяты из церкви до начала пожара во время подготовки к ремонту.

Собор Парижской Богоматери до пожара Фото: Володимир Грисюк

Собор Парижской Богоматери внутри до пожара Фото: Володимир Грисюк

Начало пожара

Огонь загорелся на чердаке собора около 18:50, в конце дня, когда Нотр-Дам еще был открыт для туристов. Месса была запланирована в тот день, между 18:15 и 19:00. По данным очевидцев, двери собора внезапно закрыли для них и белый дым начал распространяться с крыши.

Падение шпиля произошло около 19:45.

Впоследствии белый дым превратился в черный, что указывало на то, что в соборе был большой огонь. Полиция и соответствующие органы быстро эвакуировали остров Сите, а город закрыл доступ к локации.

Пожар 15 апреля Фото: Википедия

Тушение пожара

Для локализации огня были привлечены сотни пожарных. Люди пытались сохранить художественные и религиозные артефакты Нотр-Дама. Большинство святых реликвий держали в его ризницах, которые практически не были повреждены огнем. Один пожарный был серьезно ранен, пытаясь прекратить огонь.

Через час покрытая свинцом деревянная крыша собора и шпиль были охвачены огнем, что стало причиной обрушения последнего.

Собор Парижской Богоматери внутри до большого пожара

Ходили слухи, что деревянная крыша может повредить камень свода, который образует потолок собора и поддерживает стены изнутри. Если бы кладка свода разрушилась, ущерб был бы гораздо больше. Своды в целом остались неповрежденными и поддерживали древесину крыши, которая пылала, после ее обрушения, предотвращая падение внутрь собора.

Нотр-Дам до пожара Фото: Володимир Грисюк

Нотр-Дам до пожара 2019 года Фото: Володимир Грисюк

Около 23:15 чиновник из Министерства внутренних дел Франции сообщил, что пожар ослаб и что "обе башни собора в безопасности".

В течение нескольких часов Парижская прокуратура открыла расследование инцидента. Причина пожара сразу не была известна, но инцидент трактовался как случайный.

Через пять месяцев после пожара следователи думали, что причиной пожара скорее был электрический беспорядок, чем сигарета.

В частности, французский предприниматель и миллиардер Франсуа-Анри Пино пообещал поддержать восстановление храма 100 млн евро. На ремонтные работы ушло более пяти лет.

Нотр-Дам после пожара в 2026 году Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Собор Парижской Богоматери после пожара Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

На конец 2024 года — реставрация практически завершена. После открытия Нотр-Дама еще три года будет продолжаться реставрация апсиды и контрфорсов.

Собор Парижской Богоматери внутри после пожара Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

7 декабря 2024 года собор снова открыл двери для посетителей и богослужений. Сейчас вход для всех туристов бесплатный.

Собор Парижской Богоматери в 2026 году Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Нотр-Дам внутри в 2026 году Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

25 декабря 2024 года архиепископ Парижа Лоран Ульрих возглавил рождественскую мессу в Нотр-Дам де Пари, который пожар едва не уничтожил 15 апреля 2019 года.

После пяти лет интенсивной восстановительной работы собор Парижской Богоматери вновь открылся 7 декабря, а на церемонии присутствовали многие известные лица, включая избранного президента США Дональда Трампа и высокопоставленных представителей других стран. На пятилетние реставрационные работы было пожертвовано 840 миллионов евро со всего мира.

Кроме того, Париж давно манит миллионы туристов со всего мира. Поэтому и цены там соответствующие. Впрочем, есть ряд мест, абсолютно бесплатных для посетителей.