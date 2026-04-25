Сколько туристам стоит пожить с видом на Эйфелеву башню — цены в Париже удивляют (фото)

Жилье с видом на Эйфелеву башню в Париже остается одним из самых дорогих вариантов для туристов. При этом даже за высокую цену арендаторы не всегда получают ожидаемый уровень комфорта.

Корреспондент Фокуса во время поездки в Париж узнала, сколько стоит жилье для туристов, в частности с видом на главный символ страны — Эйфелеву башню. Так, апартаменты с балконом, где есть столик и кресла и открывается вид на башню и аутентичные дома, обойдутся примерно в 420 евро в сутки.

Апартаменты с видом на Эйфелеву башню

Жилье расположено в 15-м округе, который прилегает к 7-му округу, который считается одним из самых престижных в городе. Именно это и обеспечивает впечатляющий вид на знаковую достопримечательность.

Несмотря на высокую цену, квартира небольшая, хотя и имеет все необходимое для проживания. В то же время есть нюанс: туалет расположен в общем коридоре с соседом, который постоянно живет рядом. По словам корреспондента, этот санузел фактически используется только арендаторами, однако сам формат может быть неудобным для части гостей.

Также стоит учесть дополнительные расходы — заселение предусмотрено с 17:00, а за возможность заехать раньше придется доплатить еще около 50 евро.

Более бюджетное жилье в Париже

Для сравнения, номер в отеле в 11-м округе Парижа, откуда до Эйфелевой башни нужно добираться около 30-35 минут на метро, стоит примерно 130 евро за ночь.

Таким образом, в Париже туристы фактически платят не столько за жилье, сколько за локацию: вид на Эйфелеву башню может увеличить стоимость аренды в несколько раз, даже если речь идет о компактной квартире с определенными компромиссами.

