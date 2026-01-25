Українці виїхали за кордон, а квартиру здали в оренду: що сталося з їхнім житлом (фото)

Столичний рієлтор, який допомагає власникам квартири знайти орендарів, показав у невеликому огляді, що з житлом зробили попередні мешканці. Він попереджає, що завжди потрібно ретельно перевіряти, з ким збираєтесь співпрацювати, щоб не потрапити в таку ситуацію.

Автор ролика розповів, що мешканці жили у квартирі близько двох років і платили символічні гроші. Тепер господарям доведеться реставрувати паркет, фарбувати стіни, меблі, двері, а також чимало дрібних пошкоджень. Фокус звернув увагу на його розповідь.

"Меблі поздувалися, стіни чомусь заклеєні були. Диван повністю в шерсті, але це ще пів біди. Кухня була нова, бо люди робили ремонт для себе – сантехніка дуже якісна. Ось, будь ласка (показує пошкодження — Ред.). Як це можна було зробити? Там все зламано. Був якісний ремонт", — коментує він.

За словами чоловіка, люди платили лише пів вартості оренди, бо власники квартири пішли їм на зустріч.

Відео дня

"Треба приходити до людей, дивитися, що вони і як? Люди повірили, поїхали за кордон і ось така біда", — підсумував рієлтор.

Квартира після орендарів Фото: TikTok

Його відео зібрало чимало вподобайок, однак розділ коментарів вимкнений. Можливо, через критику від глядачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

