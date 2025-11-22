Українка купила хату в селі за $3 тисячі: там живе всього 10 людей (фото)

Дівчина, зареєстрована у TikTok під ніком @irabera, поділилась власним досвідом переїзду з міста у село на Житомирщині. Вона придбала садибу в маленькому населеному пункті, якого немає на мапах.

У своєму блозі українка розповідає про причини такого рішення. Як з’ясувалось, @irabera загорілась бажанням придбати стару хату за невеликі гроші, щоб реставрувати її, а потім проводити час в єднанні з природою. Фокус звернув увагу на цю історію.

За словами авторки, у її батьків є дача в селі на Житомирщині, де проживає "від сили людей 10". Вони заробляють тим, що здають будинок в подобову оренду. Натхненна цим прикладом, дівчина захотіла також придбати нерухомістю.

Купила хату в глухому селі

"Я взяла свого пса і поїхала дивитися варіанти. З усіх, що є в наявності, покажу вам два будиночки. Вони знаходяться поруч. Перший — це ось така розвалюха, за яку хочуть 50 тисяч гривень, але на нього, на жаль, немає документів. Колись за це ніхто особливо не переймався. Питання вирішити можна, але треба поморочитися", — розповідає жінка.

Вона пояснює, що основний плюс, що там немає міської метушні.

"Найбільше з цього всього мені подобається, що навколо особливо немає людей. Це просто єднання з природою. Ти тут будеш жити відлюдником. Якщо чесно, це зараз мій вайб на 100%", — додає блогерка.

Екскурсія будинком

Далі вона показала другий будинок: площа там приблизно така сама (близько 65 "квадратів", як і стан, але з документами все гаразд. Тож дівчина зупинилась на цьому варіанті. Великий мінус — коштує він $3000.

Дівчина показала будинок всередині Фото: TikTok

"Це дуже багато, ще все треба викорчовувати й виносити. Але ще покажу вам, як він виглядає всередині", — додає авторка, проводячи екскурсію своїм новим помешканням.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі у коментарях розділились у думках. Одна підтримують:

"Як я кайфую, коли молодь починає обирати село, я теж думаю про це";

"За ці гроші — це ж супер. Тим більше немає сусідів, а це вже джекпот. Я б теж купила собі";

"У кожному будинку треба щось робити чи переробляти, гарний другий і чудова локація. Бажаю успіху".

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

Утім, знайшлись і скептики.

"Якась така пропаганда скрізь з цими будинками в селі. Пані, я живу в селі — так в селі не ходять";

"Дурна витівка, потратите на ремонт тисяч $20".

Українка займається реставрацією старого будинку Фото: TikTok

"Ідея хороша, але забули важливий факт — відсутність безпеки. Віддаленість від інших — це не зовсім перевага, оскільки не буде кому допомогти у випадку надзвичайної ситуації. Ви, мабуть, не знаєте, скільки в таких селах свавілля";

