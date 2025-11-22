Украинка купила дом в селе за $3 тысячи: там живет всего 10 человек (фото)

Девушка, зарегистрированная в TikTok под ником @irabera, поделилась собственным опытом переезда из города в село на Житомирщине. Она приобрела усадьбу в маленьком населенном пункте, которого нет на картах.

В своем блоге украинка рассказывает о причинах такого решения. Как выяснилось, @irabera загорелась желанием приобрести старый дом за небольшие деньги, чтобы реставрировать его, а затем проводить время в единении с природой. Фокус обратил внимание на эту историю.

По словам автора, у ее родителей есть дача в селе на Житомирщине, где проживает "от силы человек 10". Они зарабатывают тем, что сдают дом в посуточную аренду. Вдохновленная этим примером, девушка захотела также обзавестись недвижимостью.

Купила дом в глухой деревне

"Я взяла своего пса и поехала смотреть варианты. Из всех, что есть в наличии, покажу вам два домика. Они находятся рядом. Первый — это вот такая развалюха, за которую хотят 50 тысяч гривен, но на него, к сожалению, нет документов. Когда-то за это никто особо не переживал. Вопрос решить можно, но надо поморочиться", — рассказывает женщина.

Она объясняет, что основной плюс, что там нет городской суеты.

"Больше всего из этого всего мне нравится, что вокруг особо нет людей. Это просто единение с природой. Ты здесь будешь жить отшельником. Если честно, это сейчас мой вайб на 100%", — добавляет блогерша.

Экскурсия по дому

Далее она показала второй дом: площадь там примерно такая же (около 65 "квадратов", как и состояние, но с документами все в порядке. Поэтому девушка остановилась на этом варианте. Большой минус — стоит он $3000.

Девушка показала дом внутри Фото: TikTok

"Это очень много, еще все надо выкорчевывать и выносить. Но еще покажу вам, как он выглядит внутри", — добавляет автор, проводя экскурсию по своему новому помещению.

Что пишут люди?

Пользователи сети в комментариях разделились во мнениях. Одна поддерживают:

"Как я кайфую, когда молодежь начинает выбирать село, я тоже думаю об этом";

"За эти деньги — это же супер. Тем более нет соседей, а это уже джекпот. Я бы тоже купила себе";

"В каждом доме надо что-то делать или переделывать, хороший второй и замечательная локация. Желаю успеха".

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

Впрочем, нашлись и скептики.

"Какая-то такая пропаганда везде с этими домами в селе. Пани, я живу в деревне — так в деревне не ходят";

"Глупая затея, потратите на ремонт тысяч $20".

Украинка занимается реставрацией старого дома Фото: TikTok

"Идея хорошая, но забыли важный факт — отсутствие безопасности. Удаленность от других — это не совсем преимущество, поскольку некому будет помочь в случае чрезвычайной ситуации. Вы, наверное, не знаете, сколько в таких селах беспредела";

