Нема слів: квартира після орендарів до глибини душі вразила власників (фото)

Київський рієлтор, зареєстрований у TikTok під ніком @rieltor_kiev, разом з власником зайшов до квартири після орендарів. Побачене всередині вразило їх до глибини душі.

Чоловік зустрів своїх клієнтів біля входу в помешкання, зазначивши, що до цього не перевіряв стан майна. Він зняв огляд на камеру, щоб поділитися з глядачами. Фокус також звернув увагу на цю історію.

"Прихожа. Тут капці та бруд. Давайте підемо на кухню-вітальню. Пу-пу-пу. Тут у нас пил — брудно. Потрібно зробити хімчистку дивана. Тут — бруд. Тут — бруд. Телевізор перевіримо, чи працює. Хо-хо, а що на кухні вони робили? Стіни перефарбовувати потрібно… Мошки у відрі, його відразу можна викинути", — розповідає автор ролика.

Огляд квартири після орендарів

Далі він показав ванну кімнату. Там, за його словами, начебто нічого не зламане, але дуже брудно.

Кухня у квартирі після орендарів Фото: TikTok

"У спальні на матраці з’явилися плями. На балконі розбиті вікна, осколки так і лежать. У гардеробній поставили нову тумбу, її тут не було. А так, більш менш все ок", — підсумував він.

Що пишуть люди?

Глядачі у коментарях почали висловлюватись щодо побаченого.

"Зате 100% брали без дітей і тварин, ну ось вам і, будь ласка, все залежить від людей";

"Не розумію, як так виходить? Коли ми з’їжджаємо з квартири, приходить власник, віддає гроші закладні, а ми — ключі. Все перевірили й розійшлися".

На столі залишився безлад Фото: TikTok

"Все, що вкладається в ціну застави, не має навіть обговорюватися. Викликати клінінг, поприбирались та й усе. Скло від польотів скоріш за все. Нічого критичного. Все ціле", — зауважив користувач, зареєстрований як "Максим".

Балкон з мотлохом Фото: TikTok

Інша глядачка додала: "Це ще все ОК. Я не брала заставу, бо переселенці. Так вони з'їхали, ключі не віддали, житло вбили, лампочки навіть повикручували за інше взагалі мовчу".

