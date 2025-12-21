Нет слов: квартира после арендаторов до глубины души поразила владельцев (фото)

Киевский риелтор, зарегистрированный в TikTok под ником @rieltor_kiev, вместе с владельцем зашел в квартиру после арендаторов. Увиденное внутри поразило их до глубины души.

Мужчина встретил своих клиентов у входа в помещение, отметив, что до этого не проверял состояние имущества. Он снял осмотр на камеру, чтобы поделиться со зрителями. Фокус также обратил внимание на эту историю.

"Прихожая. Здесь тапочки и грязь. Давайте пойдем на кухню-гостиную. Пу-пу-пу. Здесь у нас пыль — грязно. Нужно сделать химчистку дивана. Здесь — грязь. Здесь — грязь. Телевизор проверим, работает ли. Хо-хо, а что на кухне они делали? Стены перекрашивать нужно... Мошки в ведре, его сразу можно выбросить", — рассказывает автор ролика.

Осмотр квартиры после арендаторов

Далее он показал ванную комнату. Там, по его словам, вроде бы ничего не сломано, но очень грязно.

Кухня в квартире после арендаторов Фото: TikTok

"В спальне на матрасе появились пятна. На балконе разбиты окна, осколки так и лежат. В гардеробной поставили новую тумбу, ее здесь не было. А так, более менее все ок", — подытожил он.

Что пишут люди?

Зрители в комментариях начали высказываться относительно увиденного.

"Зато 100% брали без детей и животных, ну вот вам и, пожалуйста, все зависит от людей";

"Не понимаю, как так получается? Когда мы съезжаем с квартиры, приходит владелец, отдает деньги закладные, а мы — ключи. Все проверили и разошлись".

На столе остался беспорядок Фото: TikTok

"Все, что укладывается в цену залога, не должно даже обсуждаться. Вызвать клининг, поприбирались и все. Стекло от полетов скорее всего. Ничего критического. Все целое", — отметил пользователь, зарегистрированный как "Максим".

Балкон с хламом Фото: TikTok

Другая зрительница добавила: "Это еще все ОК. Я не брала залог, потому что переселенцы. Так они съехали, ключи не отдали, жилье убили, лампочки даже повыкручивали, за остальное вообще молчу".

