Нет слов: квартира после арендаторов до глубины души поразила владельцев (фото)
Киевский риелтор, зарегистрированный в TikTok под ником @rieltor_kiev, вместе с владельцем зашел в квартиру после арендаторов. Увиденное внутри поразило их до глубины души.
Мужчина встретил своих клиентов у входа в помещение, отметив, что до этого не проверял состояние имущества. Он снял осмотр на камеру, чтобы поделиться со зрителями. Фокус также обратил внимание на эту историю.
"Прихожая. Здесь тапочки и грязь. Давайте пойдем на кухню-гостиную. Пу-пу-пу. Здесь у нас пыль — грязно. Нужно сделать химчистку дивана. Здесь — грязь. Здесь — грязь. Телевизор проверим, работает ли. Хо-хо, а что на кухне они делали? Стены перекрашивать нужно... Мошки в ведре, его сразу можно выбросить", — рассказывает автор ролика.
Осмотр квартиры после арендаторов
Далее он показал ванную комнату. Там, по его словам, вроде бы ничего не сломано, но очень грязно.
"В спальне на матрасе появились пятна. На балконе разбиты окна, осколки так и лежат. В гардеробной поставили новую тумбу, ее здесь не было. А так, более менее все ок", — подытожил он.
Что пишут люди?
Зрители в комментариях начали высказываться относительно увиденного.
- "Зато 100% брали без детей и животных, ну вот вам и, пожалуйста, все зависит от людей";
- "Не понимаю, как так получается? Когда мы съезжаем с квартиры, приходит владелец, отдает деньги закладные, а мы — ключи. Все проверили и разошлись".
"Все, что укладывается в цену залога, не должно даже обсуждаться. Вызвать клининг, поприбирались и все. Стекло от полетов скорее всего. Ничего критического. Все целое", — отметил пользователь, зарегистрированный как "Максим".
Другая зрительница добавила: "Это еще все ОК. Я не брала залог, потому что переселенцы. Так они съехали, ключи не отдали, жилье убили, лампочки даже повыкручивали, за остальное вообще молчу".
