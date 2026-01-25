Украинцы уехали за границу, а квартиру сдали в оренду: что случилось с их жильем (фото)

Столичный риелтор, который помогает владельцам квартиры найти арендаторов, показал в небольшом обзоре, что с жильем сделали предыдущие жильцы. Он предупреждает, что всегда нужно тщательно проверять, с кем собираетесь сотрудничать, чтобы не попасть в такую ситуацию.

Автор ролика рассказал, что жильцы жили в квартире около двух лет и платили символические деньги. Теперь хозяевам придется реставрировать паркет, красить стены, мебель, двери, а также немало мелких повреждений. Фокус обратил внимание на его рассказ.

"Мебель вздулась, стены почему-то заклеены были. Диван полностью в шерсти, но это еще полбеды. Кухня была новая, потому что люди делали ремонт для себя — сантехника очень качественная. Вот, пожалуйста (показывает повреждения — Ред.). Как это можно было сделать? Там все сломано. Был качественный ремонт", — комментирует он.

По словам мужчины, люди платили только пол стоимости аренды, потому что владельцы квартиры пошли им на встречу.

"Надо приходить к людям, смотреть, что они и как? Люди поверили, поехали за границу и вот такая беда", — подытожил риелтор.

Квартира после арендаторов Фото: TikTok

Его видео собрало немало лайков, однако раздел комментариев выключен. Возможно, из-за критики от зрителей.

