У Києві 11 підлітків розгромили квартиру відомого українського співака (фото)

Український співак Kishe заявив, що його орендовану квартиру розгромили 11 підлітків віком 16–17 років. За словами артиста, інцидент стався після того, як житло нібито винайняли через дорослого орендаря, який пустив туди неповнолітніх.

Про це співак повідомив у своєму Instagram, опублікувавши емоційний допис і фото наслідків погрому. За його словами, квартиру, яку вже багато років офіційно здають в оренду через агентство, рознесли "вщент": із дев’ятого поверху вночі викидали телевізори, стільці, праски, ґаджети та пляшки. У помешканні також розбиті двері, дзеркала й світильники.

Підлітки рознесли квартиру Kishe Фото: Instagram

Артист уточнив, що житло було здане офіційно, а з агентством він співпрацює близько шести років, однак цього разу дорослий орендар оформив квартиру на свій паспорт і впустив туди групу підлітків. Водночас співак наголосив, що агентство вже займається вирішенням ситуації.

Окремо Kishe обурився реакцією сусідів, які, за його словами, чули шум, але не повідомили його про події вночі, хоча мають контакти та спільний чат будинку. Також він звернувся до батьків підлітків, зазначивши, що питання відповідальності стане зрозумілим під час відшкодування збитків.

Співак додав, що найбільше вдячний за те, що під час інциденту ніхто не постраждав, адже падіння важких предметів із висоти могло призвести до трагедії. Він порадив власникам нерухомості здавати житло офіційно, страхувати його та не втрачати контроль над орендою.

