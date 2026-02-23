В Киеве 11 подростков разгромили квартиру известного украинского певца (фото)

Украинский певец Kishe заявил, что его арендованную квартиру разгромили 11 подростков в возрасте 16-17 лет. По словам артиста, инцидент произошел после того, как жилье якобы сняли из-за взрослого арендатора, который пустил туда несовершеннолетних.

Об этом певец сообщил в своем Instagram, опубликовав эмоциональное сообщение и фото последствий погрома. По его словам, квартиру, которую уже много лет официально сдают в аренду через агентство, разнесли "вдребезги": с девятого этажа ночью выбрасывали телевизоры, стулья, утюги, гаджеты и бутылки. В квартире также разбиты двери, зеркала и светильники.

Подростки разнесли квартиру Кише Фото: Instagram

Артист уточнил, что жилье было сдано официально, а с агентством он сотрудничает около шести лет, однако на этот раз взрослый арендатор оформил квартиру на свой паспорт и впустил туда группу подростков. В то же время певец подчеркнул, что агентство уже занимается решением ситуации.

Подростки разнесли квартиру Кише Фото: Instagram

Отдельно Kishe возмутился реакцией соседей, которые, по его словам, слышали шум, но не сообщили ему о событиях ночью, хотя имеют контакты и общий чат дома. Также он обратился к родителям подростков, отметив, что вопрос ответственности станет понятным при возмещении ущерба.

Подростки разнесли квартиру Кише Фото: Instagram

Певец добавил, что больше всего благодарен за то, что во время инцидента никто не пострадал, ведь падение тяжелых предметов с высоты могло привести к трагедии. Он посоветовал владельцам недвижимости сдавать жилье официально, страховать его и не терять контроль над арендой.

