"Мы потеряли дом": РФ разрушила дом семьи известного певца (фото)

Украинский хип-хоп исполнитель VARASH (Владимир Заколодяжный) сообщил, что в результате российского ракетного удара в ночь на 22 февраля полностью разрушен дом его семьи. Родные артиста выжили, но получили ранения и сейчас находятся в больнице.

О трагедии Владимир Заколодяжный рассказал на своей странице в Instagram, показав последствия обстрела. По его словам, дом, где прошли детство, семейные вечера и хранились воспоминания, превратился в руины.

Разрушенный дом Varash Фото: Instagram

Все члены семьи остались живы, однако получили травмы различной степени тяжести. Сестру артиста госпитализировали вместе с двумя детьми: младенец находится в реанимации, а племянника уже прооперировали — его состояние стабильное, у мальчика диагностировали перелом тазовой кости. Медики зашивают раны, удаляют обломки и лечат ожоги, впереди пострадавших ждут операции и длительная реабилитация.

Відео дня

Разрушенный дом Varash Фото: Instagram

VARASH поблагодарил врачей за спасенные жизни и обратился к неравнодушным за помощью. Артист объявил сбор средств на восстановление уничтоженного дома, отметив, что семья потеряла жилье, но не потеряла друг друга и веру. Приобщиться к сбору можно по обнародованной ссылке.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская ведущая закулисья Нацотбора на "Евровидение" Анна Тульева сообщила о попадании вражеского беспилотника вблизи ее дома в Киеве в ночь на 3 февраля.

Россияне разрушили квартиру лидера группы "Антитела" во время атаки на Киев 23 июня 2025 года. Артист рассказывал, что взрывной волной в жилье вырвало бронированные двери.

Кроме того, квартира судьи "МастерШеф" Ольги Мартыновской попала под обстрел 28 августа 2025 года.