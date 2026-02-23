Поддержите нас UA
"Мы потеряли дом": РФ разрушила дом семьи известного певца (фото)

Varash разрушенный дом
Певец Varash | Фото: Instagram

Украинский хип-хоп исполнитель VARASH (Владимир Заколодяжный) сообщил, что в результате российского ракетного удара в ночь на 22 февраля полностью разрушен дом его семьи. Родные артиста выжили, но получили ранения и сейчас находятся в больнице.

О трагедии Владимир Заколодяжный рассказал на своей странице в Instagram, показав последствия обстрела. По его словам, дом, где прошли детство, семейные вечера и хранились воспоминания, превратился в руины.

атака рф
Разрушенный дом Varash
Фото: Instagram

Все члены семьи остались живы, однако получили травмы различной степени тяжести. Сестру артиста госпитализировали вместе с двумя детьми: младенец находится в реанимации, а племянника уже прооперировали — его состояние стабильное, у мальчика диагностировали перелом тазовой кости. Медики зашивают раны, удаляют обломки и лечат ожоги, впереди пострадавших ждут операции и длительная реабилитация.

удар рф
Разрушенный дом Varash
Фото: Instagram

VARASH поблагодарил врачей за спасенные жизни и обратился к неравнодушным за помощью. Артист объявил сбор средств на восстановление уничтоженного дома, отметив, что семья потеряла жилье, но не потеряла друг друга и веру. Приобщиться к сбору можно по обнародованной ссылке.

