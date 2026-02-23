"Ми втратили дім": РФ зруйнувала будинок сімʼї відомого співака (фото)

Український хіп-хоп виконавець VARASH (Володимир Заколодяжний) повідомив, що внаслідок російського ракетного удару в ніч на 22 лютого повністю зруйновано будинок його родини. Рідні артиста вижили, але зазнали поранень і нині перебувають у лікарні.

Про трагедію Володимир Заколодяжний розповів на своїй сторінці в Instagram, показавши наслідки обстрілу. За його словами, дім, де минули дитинство, родинні вечори та зберігалися спогади, перетворився на руїни.

Зруйнований будинок Varash Фото: Instagram

Усі члени родини залишилися живими, однак отримали травми різного ступеня тяжкості. Сестру артиста госпіталізували разом із двома дітьми: немовля перебуває в реанімації, а племінника вже прооперували — його стан стабільний, у хлопчика діагностували перелом тазової кістки. Медики зашивають рани, видаляють уламки та лікують опіки, попереду на постраждалих чекають операції й тривала реабілітація.

Відео дня

Зруйнований будинок Varash Фото: Instagram

VARASH подякував лікарям за врятовані життя та звернувся до небайдужих по допомогу. Артист оголосив збір коштів на відновлення знищеного будинку, наголосивши, що родина втратила житло, але не втратила одне одного і віру. Долучитися до збору можна за оприлюдненим посиланням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська ведуча закулісся Нацвідбору на "Євробачення" Анна Тульєва повідомила про влучання ворожого безпілотника поблизу її будинку в Києві у ніч на 3 лютого.

Росіяни зруйнували квартиру лідера гурту "Антитіла" під час атаки на Київ 23 червня 2025 року. Артист розповідав, що вибуховою хвилею в житлі вирвало броньовані двері.

Крім того, квартира судді "МастерШеф" Ольги Мартиновської потрапила під обстріл 28 серпня 2025 року.