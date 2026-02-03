"Було відчуття, що летить на голову": українська ведуча пережила удар дрона біля дому (фото)

Українська ведуча закулісся Нацвідбору на "Євробачення" Анна Тульєва повідомила про влучання ворожого безпілотника поблизу її будинку в Києві. За її словами, у дворі лежать уламки, а на 17-му та 22-му поверхах сусіднього будинку люди повністю залишилися без вікон.

У ніч з 2 на 3 лютого російські війська здійснили масовану атаку по Україні, запустивши понад 500 дронів і ракет. Під ударом опинилася й столиця. За словами Тульєвої, один із безпілотників влучив у будинок, розташований поряд з її помешканням. Про це вона повідомила в Instagram.

Ведуча зізналася, що пережила сильний шок, адже в момент атаки здалося, що дрон летить просто на неї. Водночас вона зазначила, що в її квартирі вікна дивом залишилися цілими, й подякувала всім, хто підтримав її повідомленнями.

Пізніше Анна уточнила, що в її квартирі все ж тріснуло одне з вікон, однак у сусідів наслідки значно серйозніші.

Тульєва наголосила, що мешканці району перебувають у стані глибокого шоку після пережитої атаки.

Удар в житловий будинок в Києві Фото: Instagram Удар в житловий будинок в Києві Фото: Instagram

Атака на Київ

В ніч на 3 лютого дрони та ракети Російської Федерації вдарили по об’єктах генерації та розподілу електроенергії, повідомила пресслужба ДТЕК. Наголошується, що тисячі людей залишилось без світла у Києві, а також у низці областей на сході, в центрі та на півдні.

У столиці уражені житлові будинки, а також культурні пам'ятки. Пошкоджено Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У ніч на 9 січня внаслідок атаки РФ було пошкоджено будинок представниці України на Дитячому Євробаченні-2025 Софії Нерсесян.

Росіяни зруйнували квартиру лідера гурту "Антитіла" під час атаки на Київ 23 червня 2025 року. Артист розповідав, що вибуховою хвилею в житлі вирвало броньовані двері.

Крім того, квартира судді "МастерШеф" Ольги Мартиновської потрапила під обстріл 28 серпня 2025 року.