"Было ощущение, что летит на голову": украинская ведущая пережила удар дрона возле дома (фото)

Украинская ведущая закулисья Нацотбора на "Евровидение" Анна Тульева сообщила о попадании вражеского беспилотника вблизи ее дома в Киеве. По ее словам, во дворе лежат обломки, а на 17-м и 22-м этажах соседнего дома люди полностью остались без окон.

В ночь со 2 на 3 февраля российские войска осуществили массированную атаку по Украине, запустив более 500 дронов и ракет. Под ударом оказалась и столица. По словам Тульевой, один из беспилотников попал в дом, расположенный рядом с ее домом. Об этом она сообщила в Instagram.

Ведущая призналась, что пережила сильный шок, ведь в момент атаки показалось, что дрон летит прямо на нее. В то же время она отметила, что в ее квартире окна чудом остались целыми, и поблагодарила всех, кто поддержал ее сообщениями.

Позже Анна уточнила, что в ее квартире все же треснуло одно из окон, однако у соседей последствия значительно серьезнее.

Тульева отметила, что жители района находятся в состоянии глубокого шока после пережитой атаки.

Удар в жилой дом в Киеве Фото: Instagram Удар в жилой дом в Киеве Фото: Instagram

Атака на Киев

В ночь на 3 февраля дроны и ракеты Российской Федерации ударили по объектам генерации и распределения электроэнергии, сообщила пресс-служба ДТЭК. Отмечается, что тысячи людей остались без света в Киеве, а также в ряде областей на востоке, в центре и на юге.

В столице поражены жилые дома, а также культурные памятники. Поврежден Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ночь на 9 января в результате атаки РФ был поврежден дом представительницы Украины на Детском Евровидении-2025 Софии Нерсесян.

Россияне разрушили квартиру лидера группы "Антитела" во время атаки на Киев 23 июня 2025 года. Артист рассказывал, что взрывной волной в жилье вырвало бронированные двери.

Кроме того, квартира судьи "МастерШеф" Ольги Мартыновской попала под обстрел 28 августа 2025 года.