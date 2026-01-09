Ночной обстрел Киева: россияне разрушили дом представительницы от Украины на Детском Евровидении

В ночь на 9 января Россия осуществила комбинированный удар по Киеву. В результате атаки был поврежден дом представительницы Украины на Детском Евровидении-2025 Софии Нерсесян.

О последствиях обстрела юная артистка сообщила в видеообращении, которое опубликовала в Instagram. Она показала поврежденный дом и добавила к видео английские субтитры, чтобы информацию увидела иностранная аудитория.

София Нерсесян отметила, что из-за действий России украинские дети лишаются нормальной и безопасной жизни, а также призвала людей не игнорировать воздушные тревоги, ведь это может спасти жизнь.

В комментариях под видео Софию Нерсесян поддержали подписчики и украинские знаменитости, среди которых певица KOLA, пианист Евгений Хмара и блогер и ведущая проектов о Евровидении Анна Тульева.

Отметим, что артистка выходила на связь с подписчиками еще утром и поделилась, что пережитая ночь стала для нее самой страшной в жизни.

Атака на Киев

В ночь на 9 января ВС РФ запустили по Украине около 278 средств поражения различных типов, а атака продолжалась 12 часов, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Согласно данным командования, эффективность средств ПВО той ночью составила около 78%. В итоге в Киеве насчитали попадания в 18 локациях: по целям ударили 17 ракет и 16 дронов (ориентировочно по два удара на точку). Еще одна точка удара — Львов: туда ударила ракета "Орешник", которую не смогли сбить.

