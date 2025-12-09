Тополя раскрыл, сколько стоил ремонт квартиры после обстрела и куда пошли деньги "для Безуглой"

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, что они с бывшей женой Еленой ремонтировали разрушенную оккупантами квартиру собственными средствами и с помощью друзей и родителей. Также он объяснил, куда пошли средства, собранные "на психиатра" народному депутату Марьяне Безуглой.

О восстановлении квартиры Тополя рассказал в интервью "Радио Люкс", опубликованном 9 декабря. Жилье музыканта и его бывшей жены Елены Тополи в Шевченковском районе было разрушено из-за "прилета" в соседний дом во время обстрела 23 июня 2025 года.

По словам Тараса, ремонт в квартире обошелся ориентировочно в 2 млн грн.

"Нам повезло. Самое важное — дети живы. К счастью, их не было в тот момент, так сложились обстоятельства, я благодарю бога за это", — сказал Тополя.

Он рассказал, что квартира находится на 5 этаже в 20 метрах от соседней пятиэтажной "хрущевки", куда попали оккупанты.

"И напротив наших окон снесло весь подъезд. Погибли люди, пострадали многие люди, другие остались вообще без дома", — вспомнил артист.

Разрушенная 23 июня пятиэтажка напротив квартиры Тополь в Киеве Фото: ГСЧС

Тополя отметил, что такие трагедии происходят в Украине из-за российских обстрелов регулярно, и вспомнил недавний удар по многоэтажке в Тернополе 19 ноября. Поэтому, по его словам, он с экс-супругой не открывал сборы на восстановление их квартиры.

"В этих обстоятельствах собирать средства... Относительно того горя, которое у людей, я не смог и в принципе даже никогда не планировал. Нам друзья помогли, были свои сбережения какие-то, родители — и совместно восстановили, и уже с 1 сентября дети вернулись обратно и уже несколько месяцев они живут, полноценно учатся", — рассказал музыкант.

Во время обстрела Киева пострадала квартира музыкантов Тараса и Елены Тополь во время обстрела Киева Фото: YouTube

Сбор Тополи для Безуглой

Народный депутат Марьяна Безуглая после разрушения квартиры Тополя 23 июня обвинила лидера "Антител" в "мобилизации для картинки" и "фейковой службе", а "прилет" возле жилья музыканта назвала кармой. После этого Тополя открыл сбор "На психиатра Марьяне".

"Когда я увидел эту реакцию на беду людей, нашу или других, то я понял, что этому человеку нужна помощь. Именно поэтому я объявил этот сбор. Мы собрали полмиллиона, наш юрист проводил с ней официальную коммуникацию, мы предлагали на обследование передать эти средства в юридическом поле. Вы видите, пока я не поднял эту тему, она не рассказывала о своем синдроме. Я открыл эту тему — и она теперь имеет возможность ее проработать", — рассказал Тарас.

Вероятно, он имел в виду признание нардепа в том, что она имеет синдром Аспергера.

По словам Тополи, Безуглая отказалась от собранных средств, и они, как и было заявлено, пошли на поддержку детей погибших 130-го батальона территориальной обороны.

Квартира Тополь пострадала 23 июня

Россияне разрушили квартиру лидера группы "Антитела" во время атаки на Киев 23 июня. Артист рассказывал, что взрывной волной в жилье вырвало бронированные двери.

10 октября Елена Тополя показала квартиру за $150 тысяч, разрушенную во время вражеского обстрела. Певица рассказывала, что они с Тарасом подали необходимые документы для получения финансовой помощи от государства по программе "еВідновлення".

3 декабря Тарас и Елена Тополи официально подали на развод.