Тополя розкрив, скільки коштував ремонт квартири після обстрілу і куди пішли гроші "для Безуглої"

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що вони з колишньою дружиною Оленою ремонтували зруйновану окупантами квартиру власними коштами та з допомогою друзів і батьків. Також він пояснив, куди пішли кошти, зібрані "на психіатра" народній депутатці Мар'яні Безуглій.

Про відбудову квартири Тополя розповів в інтерв'ю "Радіо Люкс", опублікованому 9 грудня. Житло музиканта та його колишньої дружини Олени Тополі в Шевченківському районі було зруйновано через "приліт" у сусідній будинок під час обстрілу 23 червня 2025 року.

За словами Тараса, ремонт у квартирі обійшовся орієнтовно у 2 млн грн.

"Нам пощастило. Найважливіше — діти живі. На щастя, їх не було в той момент, так склалися обставини, я дякую богу за це", — сказав Тополя.

Він розповів, що квартира знаходиться на 5 поверсі у 20 метрах від сусідньої п'ятиповерхової "хрущівки", куди влучили окупанти.

"І навпроти наших вікон знесло весь під'їзд. Загинули люди, постраждали багато людей, інші залишилися взагалі без домівки", — пригадав артист.

Зруйнована 23 червня п'ятиповерхівка навпроти квартири Тополь у Києві Фото: ДСНС

Тополя зазначив, що такі трагедії стаються в Україні через російські обстріли регулярно, та пригадав нещодавній удар по багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада. Тому, за його словами, він з ексдружиною не відкривав збори на відновлення їхньої квартири.

"В цих обставинах збирати кошти… Відносно того горя, яке у людей, я не зміг і в принципі навіть ніколи не планував. Нам друзі допомогли, були свої заощадження якісь, батьки — і спільно відновили, і вже з 1 вересня діти повернулися назад і вже декілька місяців вони живуть, повноцінно навчаються", — розповів музикант.

Під час обстрілу Києва постраждала квартира музикантів Тараса й Олени Тополь Фото: YouTube

Збір Тополі для Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла після руйнування квартири Тополь 23 червня звинуватила лідера "Антитіл" в "мобілізації для картинки" та "фейковій службі", а "приліт" біля житла музиканта назвала кармою. Після цього Тополя відкрив збір "На психіатра Марʼяні".

"Коли я побачив цю реакцію на біду людей, нашу чи інших, то я зрозумів, що цій людині потрібна допомога. Саме томі я оголосив цей збір. Ми зібрали пів мільйона, наш юрист проводив із нею офіційну комунікацію, ми пропонували на обстеження передати ці кошти в юридичному полі. Ви бачите, поки я не підняв цю тему, вона не розповідала про свій синдром. Я відкрив цю тему — і вона тепер має змогу її пропрацювати", — розповів Тарас.

Імовірно, він мав на увазі зізнання нардепки в тому, що вона має синдром Аспергера.

За словами Тополі, Безугла відмовилася від зібраних коштів, і вони, як і було заявлено, пішли на підтримку дітей загиблих 130-го батальйону територіальної оборони.

Квартира Тополь постраждала 23 червня

Росіяни зруйнували квартиру лідера гурту "Антитіла" під час атаки на Київ 23 червня. Артист розповідав, що вибуховою хвилею в житлі вирвало броньовані двері.

10 жовтня Олена Тополя показала квартиру за $150 тисяч, зруйновану під час ворожого обстрілу. Співачка розповідала, що вони з Тарасом подали необхідні документи для отримання фінансової допомоги від держави за програмою "єВідновлення".

3 грудня Тарас та Олена Тополі офіційно подали на розлучення.