Нічний обстріл Києва: росіяни зруйнували будинок представниці від України на Дитячому Євробаченні

У ніч на 9 січня Росія здійснила комбінований удар по Києву. Внаслідок атаки було пошкоджено будинок представниці України на Дитячому Євробаченні-2025 Софії Нерсесян.

Про наслідки обстрілу юна артистка повідомила у відеозверненні, яке опублікувала в Instagram. Вона показала пошкоджений будинок і додала до відео англійські субтитри, щоб інформацію побачила іноземна аудиторія.

Софія Нерсесян наголосила, що через дії Росії українські діти позбавляються нормального та безпечного життя, а також закликала людей не ігнорувати повітряні тривоги, адже це може врятувати життя.

У коментарях під відео Софію Нерсесян підтримали підписники та українські знаменитості, серед яких співачка KOLA, піаніст Євген Хмара і блогерка та ведуча проєктів про Євробачення Анна Тульєва.

Зазначимо, що артистка виходила на зв’язок із підписниками ще зранку та поділилася, що пережита ніч стала для неї найстрашнішою у житті.

Відео дня

Атака на Київ

В ніч на 9 січня ЗС РФ запустили по Україні близько 278 засобів ураження різних типів, а атака тривала 12 годин, ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. Згідно з даними командування, ефективність засобів ППО тієї ночі склала близько 78%. В підсумку у Києві нарахували влучання у 18 локаціях: по цілях вдарили 17 ракет та 16 дронів (орієнтовно по два удари на точку). Ще одна точка удару — Львів: туди вдарила ракета "Орешник", яку не змогли збити.

