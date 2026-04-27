15 тысяч за советские интерьеры: женщина раскритиковала квартиры для аренды (фото)

Квартиры, которые сдают в Черкассах | Фото: коллаж Фокус

В соцсети набрал популярность сообщение женщины из Черкасс, которая возмутилась состоянием арендного жилья в городе. Она показала подборку квартир с устаревшими интерьерами, которые сдают по цене около 15 тысяч гривен в месяц.

В своей заметке в Threads пользовательница под ником nesstix опубликовала скриншоты объявлений об аренде двухкомнатных квартир в Черкассах. На фото — квартиры с типичной "советской" мебелью, старыми обоями и минимальным ремонтом. Несмотря на это, арендодатели просят от 12 до 18 тысяч гривен в месяц.

"Я не плачу, это просто слезы..." — иронично подписала она публикацию, намекая на несоответствие цены и качества жилья.

Среди примеров — квартира возле вокзала за 12 тысяч гривен с небольшим санузлом и базовыми условиями, варианты за 15 тысяч с минимальной мебелью или устаревшим интерьером, а также предложения за 18 тысяч гривен с ремонтом, который пользователи также назвали сомнительным.

Сообщение быстро набрало популярность: сотни лайков, комментариев и распространений. В комментариях люди активно обсуждают ситуацию на рынке аренды.

  • "И главное: без детей, без животных, но рядом есть школы и садики";
  • "Мне больше всего нравится, когда покупают квартиру в элитном ЖК, делают убогий ремонт, комплектуют б/у мебелью в стиле а-ля СССР, и считают, что цена должна быть, как за элитный ЖК";
  • "Квартиры с "дизайнерским ремонтом".

