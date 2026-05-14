В Украине отобрали 5 городов для старта пилотного проекта по строительству социального жилья для переселенцев и других уязвимых категорий населения. Речь идет о Львове, Житомире, Николаеве, Кременчуге и Кропивницком. Проекты уже перешли на следующий этап и теперь их финансовые модели передали на оценку в Министерство финансов Украины.

Что известно о строительстве социального жилья для ВПЛ

Министерство развития общин и территорий Украины объявило о реализации экспериментального проекта по созданию фонда муниципального арендного жилья, еще в ноябре 2025 года. Благодаря этому в общинах должен появиться жилой фонд для ВПЛ и других категорий населения.

Пилотная фаза реализуется в рамках совместного инвестиционного проекта Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии. Всего на создание социального арендного жилья предполагается привлечь 100 млн евро, из которых 50 млн евро кредитных средств и 50 млн евро гранта.

Каждая громада-участница пилота должна получить одинаковое финансирование: 50% — кредит, 50% — грант. Кредит предоставляется сроком на 30 лет. В то же время общины, которые участвуют в пилотной фазе, должны будут оплатить НДС из местных бюджетов.

Кто сможет получить социальное жилье

Построенное муниципальное арендное жилье будет оставаться в собственности общин. Его нельзя будет приватизировать или перепродать.

Арендовать социальное жилье смогут переселенцы, ветераны, многодетные семьи, люди с инвалидностью, работники социальной и критической инфраструктуры. Арендная плата должна быть ниже рыночной.

Общины сами определяют арендную плату. В зависимости от региона она может составлять примерно от 90 до 320 грн за квадратный метр

Также предполагается, что жилье будет полностью меблированным и обустроенным бытовой техникой.

Как происходил отбор городов для строительства социального жилья

На участие в экспериментальном проекте по строительству социального арендного жилья, подали заявки 25 территориальных общин из разных регионов Украины. Как пояснили в Минразвития общин и территорий, предложения оценивали по прозрачной шкале: полное соответствие, частичное соответствие или несоответствие. Для этого использовали чек-лист из 16 критериев, объединенных в три ключевых блока:

Техническая готовность и земельные вопросы. Преимущество имели громады, которые уже подготовили земельный участок площадью более 1 гектара с правильным целевым назначением. Также важно, чтобы у громады был актуальный Генеральный план или комплексный план пространственного развития, который не нужно менять перед началом строительства.

Инфраструктурная доступность. Социальное жилье должно появляться в месте с полноценной жизненной средой. Поэтому участок должен быть в радиусе до 500 метров от:

детсадов;

школ;

медицинских учреждений;

остановок общественного транспорта;

ЦНАПов и учреждений социальной защиты.

Отдельно оценивали близость инженерных сетей. Чтобы получить максимальную оценку, расстояние до точек подключения электро-, водо- и газоснабжения не должно было превышать 200 метров.

Финансовая состоятельность и реальная потребность в жилье. Громады должны были подтвердить готовность к софинансированию проекта. Полное соответствие означало способность обеспечить не менее 10% стоимости строительства из местного бюджета или за счет донорских и грантовых средств. Дополнительный приоритет получали громады, где количество ВПЛ и других людей, нуждающихся в жилье, превышает 5% населения.

После этого идет вторая фаза оценивания. На ней общины представили собственные концепции строительства муниципального арендного жилья, а члены комиссии выезжали на места, чтобы уточнить представленные данные. По результатам было выбрано 5 общин для участия в пилотной программе.

Проекты строительства социального жилья

По результатам конкурсного отбора в пилотный проект вошли 5 городов Украины: Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий.

В Минразвития общин и территорий отметили, что масштабы представленных проектов существенно различаются. Их стоимость колеблется примерно от 680 млн до почти 5 млрд грн.

Один из крупнейших проектов подал Львов, где предлагают строительство сразу четырех многоквартирных домов на 1000 квартир с коммерческими помещениями.

Проект Кропивницкого предусматривает возведение 8 шестиэтажных домов на 1003 квартиры, причем земельный участок уже имеет нужное целевое назначение. В Житомире выбрали более компактный формат — один 9-этажный 4-секционный дом на 216 квартир.

Николаев планирует построить два 10-этажных дома на 300 квартир и арендную модель, которая будет учитывать платежеспособность жителей. Кременчуг представил самый масштабный по количеству зданий проект — 29 девятиэтажных домов на 1024 квартиры.

Важно, что в каждом проекте социального жилья предусмотрены укрытия.

Напомним, в Украине действуют различные программы помощи переселенцам. В частности, ВПЛ могут получить жилищный ваучер и приобрести собственное жилье на сумму до 2 млн грн.